На Донеччині на міні підірвався чемпіон світу з кікбоксингу
Під час бойових дій в Донецькій області важких поранень дістав титулований український кікбоксер. Він підірвався на міні.
Постраждалим виявився багаторазовий чемпіон України та світу з кікбоксингу Сергій Лисюк, повідомила організація Iska Ukraine.
Жахливі наслідки війни
За інформацією джерела, Лисюк під час бойового завдання в Донецькій області в складі сил оборони України підірвався на протипіхотній міні.
У наслідок підриву спортсмен отримав важкі травми, через які йому прийшлось ампутувати ногу.
Наразі Лисюк знаходиться в реанімації в Дніпрі.
"Сергій Лисюк, наш колега, талановитий спортсмен, багаторазовий чемпіон України, Європи і Світу з кікбоксингу, отримав тяжкі поранення, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Зараз він перебуває в реанімації у шпиталі міста Дніпро.
Просимо вас підтримати нашого захисника! Кожен внесок важливий!", — йдеться в повідомленні.
Реакція українських спортсменів
На ситуацію з Лисюком відреагувала бронзова призерка Олімпійських ігор-1994 в Ліллеамері з біатлону Валентина Цербе-Несіна. Вона попросила допомогти Лисюку та його родині.
"Клята війна калічить найкращих! Спортсмени в лавах ЗСУ на захисті нашої країни! Чернігівський кікбоксер Сергій Лисюк Заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон світу перебуває в реанімації. Ампутована нога, дуже важкі поранення, підірвався на міні. Його дружина Олена Бібік родом з Прилук, у колишньому — біатлоністка, зараз працює зі спортсменами з вадами здоров’я. Велике прохання допомогти молитвою та фінансово", — написала олімпійська призерка.
Зазначимо, що з моменту трагедії на лікування Лисюку небайдужі люди пожертвували понад 680 тисяч гривень.
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