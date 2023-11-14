На Донеччині на міні підірвався чемпіон світу з кікбоксингу

Сергій Лисюк. Фото: ISKA

Під час бойових дій в Донецькій області важких поранень дістав титулований український кікбоксер. Він підірвався на міні.

Постраждалим виявився багаторазовий чемпіон України та світу з кікбоксингу Сергій Лисюк, повідомила організація Iska Ukraine.

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Повідомлення про трагедію Сергія Лисюка. Фото: скріншот

Жахливі наслідки війни

За інформацією джерела, Лисюк під час бойового завдання в Донецькій області в складі сил оборони України підірвався на протипіхотній міні.

У наслідок підриву спортсмен отримав важкі травми, через які йому прийшлось ампутувати ногу.

Наразі Лисюк знаходиться в реанімації в Дніпрі.

"Сергій Лисюк, наш колега, талановитий спортсмен, багаторазовий чемпіон України, Європи і Світу з кікбоксингу, отримав тяжкі поранення, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Зараз він перебуває в реанімації у шпиталі міста Дніпро.

Просимо вас підтримати нашого захисника! Кожен внесок важливий!", — йдеться в повідомленні.

Реакція українських спортсменів

На ситуацію з Лисюком відреагувала бронзова призерка Олімпійських ігор-1994 в Ліллеамері з біатлону Валентина Цербе-Несіна. Вона попросила допомогти Лисюку та його родині.

"Клята війна калічить найкращих! Спортсмени в лавах ЗСУ на захисті нашої країни! Чернігівський кікбоксер Сергій Лисюк Заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон світу перебуває в реанімації. Ампутована нога, дуже важкі поранення, підірвався на міні. Його дружина Олена Бібік родом з Прилук, у колишньому — біатлоністка, зараз працює зі спортсменами з вадами здоров’я. Велике прохання допомогти молитвою та фінансово", — написала олімпійська призерка.

Повідомлення Цербе-Несіної. Фото: скріншот

Зазначимо, що з моменту трагедії на лікування Лисюку небайдужі люди пожертвували понад 680 тисяч гривень.

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