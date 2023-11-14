В Донецкой области на мине подорвался чемпион мира по кикбоксингу

Сергей Лысюк. Фото: ISKA

Во время боевых действий в Донецкой области тяжелые ранения получил титулованный украинский кикбоксер. Он подорвался на мине.

Пострадавшим оказался многократный чемпион Украины и мира по кикбоксингу Сергей Лысюк, сообщила организация Iska Ukraine.

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Сообщение о трагедии Сергея Лысюка. Фото: скриншот

Ужасные последствия войны

По информации источника, Лысюк во время боевого задания в Донецкой области в составе сил обороны Украины подорвался на противопехотной мине.

В результате подрыва спортсмен получил тяжелые травмы, из-за которых ему пришлось ампутировать ногу.

В настоящее время Лысюк находится в реанимации в Днепре.

"Сергей Лысюк, наш коллега, талантливый спортсмен, многократный чемпион Украины, Европы и Мира по кикбоксингу, получил тяжелые ранения, выполняя боевое задание на Донецком направлении. Сейчас он находится в реанимации в госпитале города Днепр.

Просим Вас поддержать нашего защитника! Каждый вклад важен!", — говорится в сообщении.

Реакция украинских спортсменов

На ситуацию с Лысюком отреагировала бронзовый призер Олимпийских игр-1994 в Лиллеамере по биатлону Валентина Цербе-Несина. Она попросила помочь Лысюку и его семье.

"Проклятая война калечит лучших! Спортсмены в рядах ВСУ на защите нашей страны! Черниговский кикбоксер Сергей Лысюк Заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион мира находится в реанимации. Ампутированная нога, очень тяжелые ранения, подорвался на мини. Его жена Елена Бибик родом из Прилук, в прошлом — биатлонистка, сейчас работает со спортсменами с недостатками здоровья. Большая просьба помочь молитвой и финансово", — написала олимпийский призер.

Сообщение Цербе-Несиной. Фото: скриншот

Отметим, что с момента трагедии на лечение Лысюка неравнодушные люди пожертвовали более 680 тысяч гривен.

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