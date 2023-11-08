Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Український спортсмен та розвідник загинув на фронті arrow

Український спортсмен та розвідник загинув на фронті

8 листопада 2023 15:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український спортсмен та розвідник загинув на фронті
Іван Солтисік у ЗСУ. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ще один український спортсмен трагічно загинув під час бою із російськими окупантами. Відомий боєць Іван Солтисік із Прикарпаття пожертвував собою на запорізькому фронті.

Про подію розповіли на Facebook-сторінці територіального управління Служби судової охорони на Івано-Франківщині.

Читайте також:

Іван Солтисік у 2019 році вступив до лав судової охорони Івано-Франківської області. Його служба проходила у комендантському взводі. Прикарпатський військовослужбовець серйозно захоплювався спортом і знаходив час для нього навіть під час служби.

Що відомо про Івана Солтисіка

Боєць досяг серйозних досягнень у спорті. Він отримав звання кандидата у майстри спорту з боксу. Окрім цього український воїн був чемпіоном служби судової охорони з рукопашного бою, неодноразовим призером та учасником змагань зі змішаних єдиноборств.

Іван Солтисик
Іван Солтисік на фронті. Фото: Google

У лютому 2022 року Солтисік добровільно приєднався до Збройних Сил України. Він став розвідником. Останніми місяцями виконував оперативні завдання на запорізькому фронті в районі Гуляйполя. Загинув у бою з окупантами сьомого листопада.

Нагадаємо, Миколенко чекає трансфер до однієї з найкращих команд Італії. 

Динамо може очолити колишній колега наставника "Шахтаря". 

Караваєв розповів, як "Динамо" відреагувало на призначення нового капітана.  

Луческу розпочав переговори із ще одним європейським клубом. 

Ребров вніс зміни до складу збірної України перед матчем з Італією.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі