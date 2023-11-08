Український спортсмен та розвідник загинув на фронті

Іван Солтисік у ЗСУ. Фото: Google

Ще один український спортсмен трагічно загинув під час бою із російськими окупантами. Відомий боєць Іван Солтисік із Прикарпаття пожертвував собою на запорізькому фронті.

Про подію розповіли на Facebook-сторінці територіального управління Служби судової охорони на Івано-Франківщині.

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Іван Солтисік у 2019 році вступив до лав судової охорони Івано-Франківської області. Його служба проходила у комендантському взводі. Прикарпатський військовослужбовець серйозно захоплювався спортом і знаходив час для нього навіть під час служби.

Що відомо про Івана Солтисіка

Боєць досяг серйозних досягнень у спорті. Він отримав звання кандидата у майстри спорту з боксу. Окрім цього український воїн був чемпіоном служби судової охорони з рукопашного бою, неодноразовим призером та учасником змагань зі змішаних єдиноборств.

Іван Солтисік на фронті. Фото: Google

У лютому 2022 року Солтисік добровільно приєднався до Збройних Сил України. Він став розвідником. Останніми місяцями виконував оперативні завдання на запорізькому фронті в районі Гуляйполя. Загинув у бою з окупантами сьомого листопада.

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