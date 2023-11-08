Украинский спортсмен и разведчик погиб на фронте

Иван Солтисик в ВСУ. Фото: Google

Еще один украинский спортсмен трагически погиб во время боя с российскими оккупантами. Известный боец Иван Солтисик из Прикарпатья пожертвовал собой на запорожском фронте.

О происшествии рассказали на Facebook-странице территориального управления Службы судебной охраны в Ивано-Франковской области.

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Иван Солтисик в 2019 году вступил в ряды судебной охраны Ивано-Франковской области. Его служба проходила в комендантском взводе. Военнослужащий из Прикарпатья серьезно увлекался спортом и находил время для него даже во время службы.

Что известно про Ивана Солтисика

Боец добился серьезных достижений в спорте. Он получил звание кандидата в мастера спорта по боксу. Помимо этого украинский воин был чемпионом службы судебной охраны по рукопашному бою, неоднократным призером и участником соревнований по смешанным единоборствам.

Иван Солтисик на фронте. Фото: Google

В феврале 2022 года Солтисик добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины. Он стал разведчиком. В последние месяцы выполнял оперативные задания на запорожском фронте в районе Гуляйполя. Погиб в бою с оккупантами седьмого ноября.

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