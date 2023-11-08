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Луческу начал переговоры с еще одним европейским клубом

8 ноября 2023 15:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу начал переговоры с еще одним европейским клубом
Мирча Луческу в киевском "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу может возглавить другую команду. Румынский специалист остается востребованным наставником. 

Луческу интересуется команда, в которой он играл и которую тренировал, сообщает Fanatik

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После увольнения из киевского "Динамо" 78-летний Мирча Луческу объявил о завершении карьеры, однако румынскому специалисту придется отложить выход на пенсию. За последние несколько дней уже второй клуб объявил о переговорах с наставником. 

Луческу и Суркис
Мирча Луческу и Игорь Суркис. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Какую команду может возглавить Луческу 

Несколько дней назад интерес к опытному тренеру проявил турецкий "Бешикташ", для которого нынешний сезон складывается неудачно. Однако сутки спустя интерес к Мирче Луческу подтвердило румынское "Динамо". 

В ближайшее время команда из Бухареста уволит главного тренера. На вакантную позицию хотят пригласить Луческу. По итогам прошлого сезона бухарестское "Динамо" вернулось в элитный дивизион румынского футбола. Однако после 15 туров в нынешней кампании "Динамо" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. 

Мирча Луческу выступал в "Динамо" на позиции форварда с 1963 по 1977 годы и тренировал эту команду с 1985 по 1990 годы. Он неоднократно выигрывал со столичным клубом чемпионские титулы в качестве футболиста и главного тренера. 

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"Динамо" может возглавить бывший коллега наставника "Шахтера". 

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