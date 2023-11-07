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Луческу уже выбрал новый клуб и ведет переговоры

7 ноября 2023 10:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу уже выбрал новый клуб и ведет переговоры
Мирча Луческу во время работы в Киеве. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Румынский специалист Мирча Луческу может не завершить карьеру после ухода из киевского "Динамо". Опытный наставник ведет переговоры с известным клубом.

Луческу может возглавить одну из команд, которую уже тренировал, сообщает Digosport.  

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Мирча Луческу объявил о решении досрочно уйти из "Динамо" после домашнего поражения киевской команды от донецкого "Шахтера" в матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу. Румынский специалист заявил об усталости и необходимости перемен. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу объявляет об отставке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где будет работать Луческу 

Однако это не означает, что 78-летний тренер решил завершить карьеру, как поспешили сообщить многие журналисты. Более того, уже в скором времени наставник сможет возглавить новую команду. 

В настоящее время Мирча Луческу ведет переговоры с руководством турецкого "Бешикташа", которое месяц назад уволил Шенола Гюнеша. Стамбульцев возглавил Бурак Йилмаз, однако он не сумел улучшить результаты команды. 

Луческу и Гюнеш
Мирча Луческу и Шенол Гюнеш. Фото: Duhuliye

В шести последних поединках "Бешикташ" лишь дважды сыграл вничью и проиграл остальные матчи. В турнирной таблице чемпионата Турции команда занимает пятое место. В Лиге Конференций она идет на четвертой строчке. 

Мирча Луческу уже тренировал "Бешикташ" с 2002 по 2004 годы. Он выиграл со стамбульцами чемпионат Турции. Помимо этого румынский специалист работал в этой стране с "Галатасараем" и национальной сборной. 

Напомним, Буяльский рассказал, как на самом деле в "Динамо" относились к Луческу.

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