Луческу уже выбрал новый клуб и ведет переговоры
Румынский специалист Мирча Луческу может не завершить карьеру после ухода из киевского "Динамо". Опытный наставник ведет переговоры с известным клубом.
Луческу может возглавить одну из команд, которую уже тренировал, сообщает Digosport.
Мирча Луческу объявил о решении досрочно уйти из "Динамо" после домашнего поражения киевской команды от донецкого "Шахтера" в матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу. Румынский специалист заявил об усталости и необходимости перемен.
Где будет работать Луческу
Однако это не означает, что 78-летний тренер решил завершить карьеру, как поспешили сообщить многие журналисты. Более того, уже в скором времени наставник сможет возглавить новую команду.
В настоящее время Мирча Луческу ведет переговоры с руководством турецкого "Бешикташа", которое месяц назад уволил Шенола Гюнеша. Стамбульцев возглавил Бурак Йилмаз, однако он не сумел улучшить результаты команды.
В шести последних поединках "Бешикташ" лишь дважды сыграл вничью и проиграл остальные матчи. В турнирной таблице чемпионата Турции команда занимает пятое место. В Лиге Конференций она идет на четвертой строчке.
Мирча Луческу уже тренировал "Бешикташ" с 2002 по 2004 годы. Он выиграл со стамбульцами чемпионат Турции. Помимо этого румынский специалист работал в этой стране с "Галатасараем" и национальной сборной.
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