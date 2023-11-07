Луческу вже вибрав новий клуб та веде переговори
Румунський фахівець Мірча Луческу може не завершити кар'єру після відставки з київського "Динамо". Досвідчений наставник веде переговори із відомим клубом.
Луческу може очолити одну із команд, яку вже тренував, повідомляє Digosport.
Мірча Луческу оголосив про рішення достроково піти з "Динамо" після домашньої поразки київської команди від донецького "Шахтаря" у матчі 13 туру чемпіонату України з футболу. Румунський фахівець заявив про втому та необхідність змін.
Де працюватиме Луческу
Однак це не означає, що 78-річний тренер вирішив завершити кар'єру, як поспішили повідомити багато журналістів. Ба більше — вже незабаром наставник зможе очолити нову команду.
Наразі Мірча Луческу веде переговори з керівництвом турецького "Бешикташа", яке місяць тому звільнив Шенола Гюнеша. Стамбульців очолив Бурак Їлмаз, проте він не зміг покращити результати команди.
У шести останніх поєдинках "Бешикташ" лише двічі зіграв унічию та програв решту матчів. У турнірній таблиці чемпіонату Туреччини команда посідає п'яте місце. У Лізі Конференцій вона йде на четвертому рядку.
Мірча Луческу вже тренував "Бешикташ" із 2002 по 2004 роки. Він виграв зі стамбульцями чемпіонат Туреччини. Крім цього румунський фахівець працював у цій країні з "Галатасараєм" та національною збірною.
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