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Луческу вже вибрав новий клуб та веде переговори

7 листопада 2023 10:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луческу вже вибрав новий клуб та веде переговори
Мірча Луческу під час роботи у Києві. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Румунський фахівець Мірча Луческу може не завершити кар'єру після відставки з київського "Динамо". Досвідчений наставник веде переговори із відомим клубом.

Луческу може очолити одну із команд, яку вже тренував, повідомляє Digosport.

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Мірча Луческу оголосив про рішення достроково піти з "Динамо" після домашньої поразки київської команди від донецького "Шахтаря" у матчі 13 туру чемпіонату України з футболу. Румунський фахівець заявив про втому та необхідність змін.

Мірча Луческу
Мірча Луческу оголошує про відставку. Фото: пресслужба "Динамо"

Де працюватиме Луческу

Однак це не означає, що 78-річний тренер вирішив завершити кар'єру, як поспішили повідомити багато журналістів. Ба більше — вже незабаром наставник зможе очолити нову команду.

Наразі Мірча Луческу веде переговори з керівництвом турецького "Бешикташа", яке місяць тому звільнив Шенола Гюнеша. Стамбульців очолив Бурак Їлмаз, проте він не зміг покращити результати команди.

Луческу та Гюнеш
Мірча Луческу та Шенол Гюнеш. Фото: Duhuliye

У шести останніх поєдинках "Бешикташ" лише двічі зіграв унічию та програв решту матчів. У турнірній таблиці чемпіонату Туреччини команда посідає п'яте місце. У Лізі Конференцій вона йде на четвертому рядку.

Мірча Луческу вже тренував "Бешикташ" із 2002 по 2004 роки. Він виграв зі стамбульцями чемпіонат Туреччини. Крім цього румунський фахівець працював у цій країні з "Галатасараєм" та національною збірною.

Нагадаємо, Буяльський розповів, як насправді в "Динамо" ставилися до Луческу.

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