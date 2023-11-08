Луческу розпочав переговори із ще одним європейським клубом

Мірча Луческу у київському "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу може очолити іншу команду. Румунський фахівець залишається затребуваним наставником.

Луческу цікавиться команда, в якій він грав і яку тренував, повідомляє Fanatik.

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Після звільнення з київського "Динамо" 78-річний Мірча Луческу оголосив про завершення кар'єри, проте румунському фахівцю доведеться відкласти вихід на пенсію. За останні кілька днів уже другий клуб оголосив про переговори із наставником.

Мірча Луческу та Ігор Суркіс. Фото: пресслужба "Динамо"

Яку команду може очолити Луческу

Декілька днів тому інтерес до досвідченого тренера виявив турецький "Бешикташ", для якого нинішній сезон складається невдало. Однак через добу інтерес до Мірчі Луческу підтвердило румунське "Динамо".

Найближчим часом команда з Бухареста звільнить головного тренера. На вакантну позицію хочуть запросити Луческу. За підсумками минулого сезону бухарестське "Динамо" повернулося до елітного дивізіону румунського футболу. Однак після 15 турів у нинішній кампанії "Динамо" посідає передостаннє місце у турнірній таблиці.

Мірча Луческу виступав у "Динамо" на позиції форварда з 1963 по 1977 роки та тренував цю команду з 1985 до 1990 року. Він неодноразово вигравав зі столичним клубом чемпіонські титули як футболіст і головний тренер.

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