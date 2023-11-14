Мудрик всегда был против всех — известный футболист раскрыл правду про вингера

Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Бывший форвард киевского "Арсенала" Александр Ковпак рассказал о Михаиле Мудрике, с которым играл в одной команде. Он запомнил вингера нервным, но целеустремленным игроком.

Ковпак всегда считал Мудрика очень талантливым исполнителем, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

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Александр Ковпак и Михаил Мудрик играли вместе в киевском "Арсенале" в 2019 году. После этого форвард сменил еще несколько команд и постепенно завершил карьеру, а вингер окончательно закрепился в составе "Шахтера", а потом перешел в лондонский "Челси".

Мудрик выходит на замену. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Сильные качества Мудрика

Ковпак помнит лидера нынешнего состава сборной Украины юным футболистом, еще практически ребенком. Бывший форвард всегда считал, что Мудрик вырастет талантливым и сильным футболистом, который будет очень дорого стоить на трансферном рынке.

"Он в "Арсенале" еще не сформирован был, 18 лет. От Миши к тому времени больше нервов было, чем толку. В хорошем смысле. Он тогда себя делал шаг за шагом. Мудрик всегда был против всех. Ему запрещали что-то на поле, но он все равно это делал. Тренировался дольше всех, даже после ужина", — рассказал Александр Ковпак.

Экс-форвард не удивлен тому, что Мудрик сумел многого достигнуть в карьере. Он часто прислушивался к советам партнеров по "Арсеналу" и всегда старался что-то улучшить в своей игре.

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