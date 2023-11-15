Челси могут лишить очков в АПЛ из-за Абрамовича

Коул Палмер празднует гол. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Английский футбольный клуб "Челси" снова фигурирует в расследовании журналистов. Речь идет о секретных выплатах, которые помогали лондонцам нарушать финансовый fair-play.

"Челси" мог нарушать правила УЕФА в эпоху Романа Абрамовича, сообщает The Guardian.

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Роман Абрамович с болельщиками "Челси". Фото: Flickr

Нарушения "Челси"

Эксперты заявили, что транзакции, которые были раскрыты в ходе расследования, могут привести к тому, что Премьер-лига наложит на "Челси" наказание. Может дойти до снятия с клуба очков.

Журналисты нашли доказательства того, что "Челси" на протяжении более десяти лет проводил платежи через оффшорные транспортные средства, принадлежащие Роману Абрамовичу. Сделки не были указаны в отчетах, представленных руководящим органам футбола.

В частности, речь идет о трансферах Эдена Азара, Виллиана и Самуэля Это'о, а также о выплатах бывшему тренеру команды Антонио Конте.

Роман Абрамович купил "Челси" за 140 миллионов фунтов стерлингов в 2003 году и быстро "наводнил клуб деньгами" в неустанном стремлении к успеху. Его правление завершилось в 2022 году после того, как миллиардер попал под санкции Великобритании, что в конечном итоге вынудило его продать "Челси".

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