Челсі можуть позбавити очок в АПЛ через Абрамовича
Англійський футбольний клуб "Челсі" знову фігурує у розслідуванні журналістів. Йдеться про секретні виплати, які допомагали лондонцям порушувати фінансовий fair-play.
"Челсі" міг порушувати правила УЄФА в епоху Романа Абрамовича, повідомляє The Guardian.
Британські журналісти виявили низку секретних платежів, які могли порушувати суворі футбольні правила, зокрема правила "фінансової чесної гри".
Порушення "Челсі"
Експерти заявили, що транзакції, розкриті під час розслідування, можуть призвести до того, що Прем'єр-ліга покладе на "Челсі" покарання. Може дійти до зняття з клубу очок.
Журналісти знайшли докази того, що "Челсі" протягом понад десяти років проводив платежі через офшорні транспортні засоби, які належали Роману Абрамовичу. Угоди не було зазначено у звітах, представлених керівним органам футболу.
Зокрема, йдеться про трансфери Едена Азара, Вілліана та Самуеля Ето'о, а також про виплати колишньому тренеру команди Антоніо Конте.
Роман Абрамович купив "Челсі" за 140 мільйонів фунтів стерлінгів у 2003 році й швидко "заповнив клуб грошима" в невпинному прагненні успіху. Його правління завершилося 2022 року після того, як мільярдер потрапив під санкції Великобританії, що зрештою змусило його продати "Челсі".
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