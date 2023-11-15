Челсі можуть позбавити очок в АПЛ через Абрамовича

Коул Палмер святкує гол. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Англійський футбольний клуб "Челсі" знову фігурує у розслідуванні журналістів. Йдеться про секретні виплати, які допомагали лондонцям порушувати фінансовий fair-play.

"Челсі" міг порушувати правила УЄФА в епоху Романа Абрамовича, повідомляє The Guardian.

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Роман Абрамович із уболівальниками "Челсі". Фото: Flickr

Порушення "Челсі"

Експерти заявили, що транзакції, розкриті під час розслідування, можуть призвести до того, що Прем'єр-ліга покладе на "Челсі" покарання. Може дійти до зняття з клубу очок.

Журналісти знайшли докази того, що "Челсі" протягом понад десяти років проводив платежі через офшорні транспортні засоби, які належали Роману Абрамовичу. Угоди не було зазначено у звітах, представлених керівним органам футболу.

Зокрема, йдеться про трансфери Едена Азара, Вілліана та Самуеля Ето'о, а також про виплати колишньому тренеру команди Антоніо Конте.

Роман Абрамович купив "Челсі" за 140 мільйонів фунтів стерлінгів у 2003 році й швидко "заповнив клуб грошима" в невпинному прагненні успіху. Його правління завершилося 2022 року після того, як мільярдер потрапив під санкції Великобританії, що зрештою змусило його продати "Челсі".

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