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Реал запропонує Луніну новий контракт, але є важливий нюанс

15 листопада 2023 14:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реал запропонує Луніну новий контракт, але є важливий нюанс
Лунін в основному складі "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може продовжити кар'єру у мадридському "Реалі". Для цього футболісту необхідно погодитись на умови клубу.

Луніну запропонують угоду на три сезони, повідомляє Defensa Central.

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Останніми місяцями з'явилося чимало чуток про те, що Андрій Лунін залишить мадридський "Реал" наприкінці сезону. Контракт українця з "королівським клубом" закінчиться у червні 2024 року. Декілька клубів хочуть підписати голкіпера на правах вільного агента.

Андрій Лунін
Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Що "Реал" запропонує Луніну

Український воротар поки що не дає коментарів щодо свого майбутнього. Він завжди хотів захищати кольори "Реала" і не поспішає залишати іспанський клуб. Але голкіпера не влаштовує роль третього воротаря команди після Кепи та Тібо Куртуа.

Мадридський "Реал" не хоче відпускати 24-річного голкіпера. Найближчим часом йому запропонують новий контракт терміном три роки. Угода має на увазі збільшення зарплати Луніна, проте при цьому роль Андрія залишиться незмінною. Він залишиться резервним воротарем "Реала".

"Королівський клуб" влаштовує те, що українець будь-якої миті може замінити когось з основних воротарів команди без шкоди для результату. Однак Луніна, як і раніше, не бачать у ролі стабільного футболіста першого складу "бланкос".

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