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Циганкова сватають до Англії — про яку команду йдеться

15 листопада 2023 13:41
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Циганкова сватають до Англії — про яку команду йдеться
Віктор Циганков під час матчу за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Успішна гра за іспанську "Жирону" українського півзахисника Віктора Циганкова не залишилася непоміченою в англійській Прем'єр-лізі. Хавбек може мати шанс продовжити кар'єру в АПЛ.

Циганковим цікавляться одразу кілька англійських клубів, повідомляє GiveMeSport.

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За прогресом Віктора Циганкова в "Жироні" спостерігають представники "Ньюкасла", "Брайтона" та "Ліверпуля". А лондонський "Тоттенгем" включив українця, якому днями виповнилося 26 років, до списку потенційних кандидатів на перехід до команди.

Віктор Циганков
Циганков у збірній України. Фото: пресслужба УАФ

Умови трансферу Циганкова

"Тоттенгем" втратив провідного півзахисника Джеймса Меддісона. Він отримав травму у нещодавньому поєдинку проти "Челсі". Через пошкодження щиколотки футболіст збірної Англії може пропустити кілька місяців.

Нинішнього сезону "Тоттенгем" бореться за перемогу в англійській Прем'єр-лізі. Лондонський клуб не може собі дозволити втрачати очки через травми ключових футболістів.

Представники "шпор" вже цікавилися у "Жирони" трансферною вартістю Циганкова. У сезоні 2023/2024 український півзахисник зіграв за каталонську команду 11 поєдинків, у яких забив два м'ячі та зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, Мудрик може перейти у відомий французький клуб за однієї умови. 

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