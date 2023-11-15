Цыганкова сватают в Англию — о какой команде идет речь
Успешная игра за испанскую "Жирону" украинского полузащитника Виктора Цыганкова не осталась незамеченной в английской Премьер-лиге. У хавбека может появиться шанс продолжить карьеру в АПЛ.
Цыганковым интересуются сразу несколько английских клубов, сообщает GiveMeSport.
За прогрессом Виктора Цыганкова в "Жироне" наблюдают представители "Ньюкасла", "Брайтона" и "Ливерпуля". А лондонский "Тоттенхэм" включил украинца, которому на днях исполнилось 26 лет, в список потенциальных кандидатов на переход в команду.
Условия для трансфера Цыганкова
"Тоттенхэм" потерял ведущего полузащитника Джеймса Мэддисона. Он получил травму в недавнем поединке против "Челси". Из-за повреждения лодыжки футболист сборной Англии может пропустить несколько месяцев.
В нынешнем сезоне "Тоттенхэм" борется за победу в английской Премьер-лиге. Лондонский клуб не может себе позволить терять очки из-за травм ключевых футболистов.
Представители "шпор" уже интересовались у "Жироны" трансферной стоимостью Цыганкова. В сезоне 2023/2024 украинский полузащитник сыграл за каталонскую команду 11 поединков, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.
Напомним, Мудрик может перейти в известный французский клуб при одном условии.
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