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Цыганкова сватают в Англию — о какой команде идет речь

15 ноября 2023 13:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганкова сватают в Англию — о какой команде идет речь
Виктор Цыганков во время матча за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Успешная игра за испанскую "Жирону" украинского полузащитника Виктора Цыганкова не осталась незамеченной в английской Премьер-лиге. У хавбека может появиться шанс продолжить карьеру в АПЛ. 

Цыганковым интересуются сразу несколько английских клубов, сообщает GiveMeSport

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За прогрессом Виктора Цыганкова в "Жироне" наблюдают представители "Ньюкасла", "Брайтона" и "Ливерпуля". А лондонский "Тоттенхэм" включил украинца, которому на днях исполнилось 26 лет, в список потенциальных кандидатов на переход в команду. 

Виктор Цыганков
Цыганков в сборной Украины. Фото: пресс-служба УАФ

Условия для трансфера Цыганкова 

"Тоттенхэм" потерял ведущего полузащитника Джеймса Мэддисона. Он получил травму в недавнем поединке против "Челси". Из-за повреждения лодыжки футболист сборной Англии может пропустить несколько месяцев. 

В нынешнем сезоне "Тоттенхэм" борется за победу в английской Премьер-лиге. Лондонский клуб не может себе позволить терять очки из-за травм ключевых футболистов. 

Представители "шпор" уже интересовались у "Жироны" трансферной стоимостью Цыганкова. В сезоне 2023/2024 украинский полузащитник сыграл за каталонскую команду 11 поединков, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи. 

Напомним, Мудрик может перейти в известный французский клуб при одном условии. 

Караваевым интересуются клубы из Италии и Турции. 

"Челси" могут лишить очков в АПЛ из-за Абрамовича. 

Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии. 

Дубинчак рассказал, что именно Шовковский изменил в игре "Динамо".

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