Талант Довбика официально отметили в Ла Лиге — о чем идет речь

Артем Довбик с партнерами по команде. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард сборной Украины Артем Довбик получил признание в испанском первенстве. Бомбардир каталонской команды стал одним из лучших игроков стартовых туров Ла Лиги.

Довбик набрал хорошую форму и забивает практически в каждом матче, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

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Адаптация Артема Довбика в чемпионате Испании заняла всего несколько недель. Украинец практически сразу стал футболистов основного состава "Жироны". Он уже провел в Ла Лиге 13 матчей, в которых забил семь голов и сделал пять результативных передач.

Артем Довбик в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Достижение Довбика в Испании

Авторитетное спортивное издание Marca включило украинского форварда в символическую сборную футболистов, которые стали открытиями сезона в Ла Лиге. Помимо Артема Довбика, в команду были включены еще два футболиста "Жироны": Ян Коуту и Савио.

Символическая Сборная открытий Ла Лиги. Скриншот Marca

Болельщики уже постепенно начали привыкать к успешной игре каталонской команды, которая занимает первую строчку турнирной таблицы Ла Лиги после 13 туров. Следующим соперником команды Мичела станет "Атлетик". Игра состоится 27 ноября.

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