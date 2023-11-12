Довбика хочет подписать еще один легендарный топ-клуб
Украинский нападающий испанской "Жироны" Артем Довбик в предстоящее летнее трансферное окно может стать одним из хедлайнеров. Сейчас уже три топовых клуба интересуются им.
По информации Spazio Milan, итальянский "Милан" рассматривает трансфер украинца.
Gol de Artem Dovbyk ⚽️ 1-1 ⚽️— ⚽Golazos⚽ (@Golazos__) November 11, 2023
Goal del Girona que empata el partido en vallecas.pic.twitter.com/3J1aJzKMEb
Довбик может заменить Жиру
"Милан" сейчас ищет замену 37-летнему Оливье Жиру и имеет перечень рассматриваемых футболистов. Источники сообщили, что в шорт-листе есть Довбик, прекрасно начавший сезон в "Жироне".
Сейчас у "Милана" на позицию форварда Ноа Окафор и Лука Йович, но они не смогли вытеснить ветерана Жиру и не стали его равноценной заменой, когда получали свой шанс.
Вместе с Довбиком "Милан" рассматривает нидерландского форварда берлинского "Униона" Шаральдо Беккера и нападающего французского "Лилля", канадца Джонатана Дэвида.
Если украинца и Беккера в "Милане" оценивают в 20 млн евро, то за Дэвида им нужно будет заплатить не менее 40 млн евро.
Отметим, что Довбиком уже интересуются миланский "Интер" и мадридский "Атлетико". Вероятно, что количество команд в зимнее трансферное окно только увеличится.
Артем летом перешел из "Днепра-1" в "Жирону" за 8 млн евро. В чемпионате Испании Артем забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах. Известно, что в клубе повесили на Артема ценник в 30 млн евро.
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