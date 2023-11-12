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Довбика хочет подписать еще один легендарный топ-клуб

12 ноября 2023 14:43
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Довбика хочет подписать еще один легендарный топ-клуб
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский нападающий испанской "Жироны" Артем Довбик в предстоящее летнее трансферное окно может стать одним из хедлайнеров. Сейчас уже три топовых клуба интересуются им.

По информации Spazio Milan, итальянский "Милан" рассматривает трансфер украинца.

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Довбик может заменить Жиру

"Милан" сейчас ищет замену 37-летнему Оливье Жиру и имеет перечень рассматриваемых футболистов. Источники сообщили, что в шорт-листе есть Довбик, прекрасно начавший сезон в "Жироне".

Сейчас у "Милана" на позицию форварда Ноа Окафор и Лука Йович, но они не смогли вытеснить ветерана Жиру и не стали его равноценной заменой, когда получали свой шанс.

Вместе с Довбиком "Милан" рассматривает нидерландского форварда берлинского "Униона" Шаральдо Беккера и нападающего французского "Лилля", канадца Джонатана Дэвида.

Если украинца и Беккера в "Милане" оценивают в 20 млн евро, то за Дэвида им нужно будет заплатить не менее 40 млн евро.

Отметим, что Довбиком уже интересуются миланский "Интер" и мадридский "Атлетико". Вероятно, что количество команд в зимнее трансферное окно только увеличится.

Артем летом перешел из "Днепра-1" в "Жирону" за 8 млн евро. В чемпионате Испании Артем забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах. Известно, что в клубе повесили на Артема ценник в 30 млн евро.

Напомним, "Жирона" продаст Цыганкова и вернет Ромеу.

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