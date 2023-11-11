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Довбик та Циганков принесли Жироні важку перемогу над Райо Вальєкано

11 листопада 2023 18:00
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Агабекян Карен
редактор
Довбик та Циганков принесли Жироні важку перемогу над Райо Вальєкано
Артем Довбик у матчі з "Райо Вальєкано". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії "Жирона" в гостях зіграла з "Райо Вальєкано". У стартовому складі каталонців вийшли українці Артем Довбик та Віктор Циганков.

"Жирона" в цьому матчі перемогла з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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До цього матчу "Жирона" підійшла як одноосібний лідер Ла-Ліги, випереджаючи на два очки мадридський "Реал".

Довбик та Циганков роблять різницю на полі

Матч почався невдало для "Жирони", оскільки вже на 5-й хвилині Альваро Гарсія скористався рикошетом та пробив у дальній кут воріт каталонців.

"Жирона" змогла зрівняти рахунок лише на 42-й хвилині. Віктор Циганков з правого флангу штрафного майданчику віддав пас в центр на Довбика, який зрівняв рахунок.

У другому таймі на 65-й хвилині "Жирона" вийшла вперед й знову гол створили українці. Циганков з правого флангу віддав в центр штрафного майданчика на Довбика, який цього разу пробив у голкіпера. М’яч від воротаря відлетів до Савіо й бразилець забив у пусті ворота — 2:1.

Після 13-го туру "Жирона" зберегла перше місце й до матчу "Реал" — "Валенсія" випереджає мадридців на 5 очок.

"Райо Вальєкано" — "Жирона" — 1:2

Голи: Гарсія, 5 — Довбик, 42, Савіо, 65.

"Райо Вальєкано": Дімітрієвські — Ратіу (Де Фрутос, 78), Мумін, Лежен, Еспіно — Паласон, Валентін, Лопес (Перес, 67), Гарсія (Бебе, 78) — Камельйо (Фалькао, 67), Трехо (Нтека, 59).

"Жирона": Гассаніга — Мартінес, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Мартін (Валері, 85), А. Гарсія, Еррера — Циганков (Коуту, 78), Довбик (Стуані, 78), Савіо (Порту, 84).

Попередження: Гарсія — Гутьєррес, Мартін.

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