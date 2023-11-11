Довбик и Цыганков принесли Жироне тяжелую победу над Райо Вальекано

Артем Довбик в матче с "Райо Вальекано". Фото: "Жирона"

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Жирона" в гостях сыграла с "Райо Вальекано". В стартовом составе каталонцев вышли украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

"Жирона" в этом матче победила со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Довбик и Цыганков делают разницу на поле

Матч начался неудачно для "Жироны", поскольку уже на 5-й минуте Альваро Гарсия воспользовался рикошетом и пробил в дальний угол ворот каталонцев.

"Жирона" смогла сравнять счет лишь на 42-й минуте. Виктор Цыганков с правого фланга штрафной площадки отдал пас в центр на сравнявшего счет Довбика.

Во втором тайме на 65-й минуте "Жирона" вышла вперед и снова гол создали украинцы. Цыганков с правого фланга отдал в центр штрафной на Довбика, который на этот раз пробил в голкипера. Мяч от вратаря отлетел к Савио и бразилец забил в пустые ворота — 2:1.

После 13-го тура "Жирона" сохранила первое место и до матча "Реал" — "Валенсия" опережает мадридцев на 5 очков.

"Райо Вальекано" — "Жирона" — 1:2

Голы: Гарсия, 5 — Довбик, 42, Савио, 65.

"Райо Вальекано": Димитриевские — Ратиу (Де Фрутос, 78), Мумин, Лежен, Эспино — Паласон, Валентин, Лопес (Перес, 67), Гарсия (Бебе, 78) — Камельо (Фалькао, 67), Трехо (Нтека, 59).

"Жирона": Гассанига — Мартинес, Э. Гарсия, Блинд, Гутьеррес — Мартин (Валери, 85), А. Гарсия, Эррера — Цыганков (Коуту, 78), Довбик (Стуани, 78), Савио (Порту, 84).

Предупреждение: Гарсия – Гутьеррес, Мартин.

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