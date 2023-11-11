Президент Жирони заявив, що Довбик та Циганков будуть продані

Віктор Циганков та Артем Довбик. Фото: "Жирона"

У "Жирони" не будуть утримувати своїх лідерів, серед яких Віктор Циганков та Артем Довбик. Клуб не хоче відходити від свого плану, в якому продаж гравців у пріоритеті.

Про це розповів президент "Жирони" Делфі Гелі, слова якого наводить La Razon.

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За словами Гелі, попри хороші результати в чемпіонаті, клуб не буде відмовлятися від своєї трансферної політики.

"Жирона стала чудовим місцем, де розвиваються гравці. Ми стараємося запрошувати талановитих футболістів, бажано молодих. Ми шукаємо футболістів з хорошими якостями, які у майбутньому можуть стати набагато кращими", — сказав президент клубу.

Гелі зазначив, що продаж футболістів дозволяє клубу прогресувати, запрошувати нові молоді таланти. Завдяки цьому клуб відходить від оренди футболістів й купує їх, щоб потім продати. Саме лідери команди, серед яких українці Циганков та Довбик, будуть продані.

"Іноді доводиться їх відпускати, оскільки вони опинилися серед найкращих. Когось це дуже засмучує, але це дає нам можливість розвиватися, запрошувати нові таланти. Тепер ми підписуємо гравців на повноцінній основі, що дасть прибуток для прогресу", — сказав Гелі.

На статистичному порталі "Трансфермаркт" з початку сезону трансферна вартість гравців "Жирони" зросла з 125 до 161 млн євро. Найдорожчим гравцем клубу є Віктор Циганков — 22 млн євро, за ним арендований з "Труа" Савіо — 20 млн євро, й в трійці Артем Довбик — 15 млн євро.

Довбик цього сезону на другому місці в чемпіонаті Іспанії за системою гол+пас — 6 забитих м'ячів та 4 асистів. Українець поступається лише Джуду Беллінгему (10+2).

Раніше зацікавленість до Довбика надійшла від мадридського "Атлетіко". "Жирона" виставила на українця цінник в 30 млн євро.

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