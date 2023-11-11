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Президент Жироны заявил, что Довбик и Цыганков будут проданы

11 ноября 2023 13:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Президент Жироны заявил, что Довбик и Цыганков будут проданы
Виктор Цыганков и Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В "Жироне" не будут удерживать своих лидеров, среди которых Виктор Цыганков и Артем Довбык. Клуб не хочет отходить от своего плана, в котором продажа игроков в приоритете.

Об этом рассказал президент "Жироны" Делфи Гели, слова которого приводит La Razon.

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По словам Гели, несмотря на хорошие результаты в чемпионате, клуб не будет отказываться от своей трансферной политики.

"Жирона стала отличным местом, где развиваются игроки. Мы стараемся приглашать талантливых футболистов, желательно молодых. Мы ищем футболистов с хорошими качествами, которые в будущем могут стать гораздо лучше", — сказал президент клуба.

Гели отметил, что продажа футболистов позволяет клубу прогрессировать, приглашать новых молодых талантов. Благодаря этому клуб отходит от аренды футболистов и покупает их, чтобы потом продать. Поэтому лидеры команды, среди которых украинцы Цыганков и Довбик, будут проданы.

"Иногда приходится их отпускать, поскольку они оказались среди лучших. Кого-то это очень огорчает, но это дает нам возможность развиваться, приглашать новые таланты. Теперь мы подписываем игроков на полноценной основе, что принесет прибыль для прогресса", — сказал Гели.

На статистическом портале "Трансфермаркт" с начала сезона трансферная стоимость игроков "Жироны" поднялась со 125 до 161 млн евро. Самым дорогим игроком клуба является Виктор Цыганков — 22 млн евро, за ним следует арендованный из "Труа" Савио — 20 млн евро, и в тройке Артем Довбик — 15 млн евро.

Довбик в этом сезоне на втором месте в чемпионате Испании по системе гол+пас — 6 забитых мячей и 4 ассиста. Украинец уступает только Джуду Беллингему (10+2).

Ранее интерес к Довбику пришел от мадридского "Атлетико". "Жирона" выставила на украинца ценник в 30 млн евро.

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