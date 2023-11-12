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Довбика хоче підписати ще один легендарний топклуб

12 листопада 2023 14:43
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Агабекян Карен
редактор
Довбика хоче підписати ще один легендарний топклуб
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український нападник іспанської "Жирони" Артем Довбик у майбутнє літнє трансферне вікно може стати одним із хедлайнерів. Наразі вже три топові клуби цікавляться ним.

За інформацією Spazio Milan, італійський "Мілан" розглядає трансфер українця.

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Довбик може замінити Жиру

"Мілан" наразі шукає заміну 37-річному Олів’є Жиру й має перелік футболістів, яких розглядає. Джерела повідомили, що у шорт-листі є Довбик, який чудово розпочав сезон у "Жироні".

Наразі у "Мілана" на позицію форварда є Ноа Окафор та Лука Йовіч, але вони не змогли витіснити ветерана Жиру та не є його рівноцінною заміною, коли отримують свій шанс.

Разом з Довбиком "Мілан" розглядає нідерландського форварда берлінського "Уніона" Шаральдо Беккера та нападника французького "Лілля", канадця Джонатана Девіда.

Якщо українця та Беккера в "Мілані" оцінюють в 20 млн євро, то за Девіда їм потрібно буде заплатити не менше 40 млн євро.

Зазначимо, що Довбиком вже цікавляться міланський "Інтер" та мадридський "Атлетіко". Ймовірно, що кількість команд до зимового трансферного вікна лише збільшиться.

Артем влітку перейшов із "Дніпра-1" в "Жирону" за 8 млн євро. В чемпіонаті Іспанії Артем забив 7 голів та зробив 5 асистів в 13 матчах. Відомо, що в клубі повісили на Артема цінник в 30 млн євро.

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