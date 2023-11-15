Талант Довбика офіційно відзначили у Ла-Лізі — про що йдеться

Артем Довбик із партнерами по команді. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард збірної України Артем Довбик отримав визнання в іспанській першості. Бомбардир каталонської команди став одним із найкращих гравців стартових турів Ла-Ліги.

Довбик набрав гарну форму і забиває практично у кожному матчі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

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Адаптація Артема Довбика у чемпіонаті Іспанії зайняла лише кілька тижнів. Українець практично одразу став футболістом основного складу "Жирони". Він уже провів у Ла-Лізі 13 матчів, у яких забив сім голів та зробив п'ять результативних передач.

Артем Довбик у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Досягнення Довбика в Іспанії

Авторитетне спортивне видання Marca включило українського форварда до символічної збірної футболістів, які стали відкриттями сезону у Ла-Лізі. Крім Артема Довбика, до команди були включені ще два футболісти "Жирони": Ян Коуту та Савіо.

Символічна збірна відкриттів Ла-Ліги. Скриншот Marca

Уболівальники вже поступово почали звикати до успішної гри каталонської команди, яка посідає перший рядок турнірної таблиці Ла-Ліги після 13 турів. Наступним суперником команди Мічела стане "Атлетик". Гра відбудеться 27 листопада.

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