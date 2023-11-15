Нойер женился на известной спортсменке, которая гораздо младше него

Мануэль Нойер на тренировке. Фото: instagram.com/manuelneuer/

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер снова женился. Его новой избранницей стала молодая немецкая гандболистка.

В ближайшее время Нойер впервые станет отцом, сообщает Bild.

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Избранница Нойера

Еще в 2020 году немецкий голкипер развелся со своей первой женой Ниной Вайс. А уже осенью этого года он снова связал себя узами брака. Избранницей Мануэля Нойера стала 23-летняя гандболистка Аника Биссель.

Мануэль Нойер и Аника Биссель. Фото: instagram.com/its.a.wag.wag.world/

Молодожены отпраздновали скромную и тихую свадьбу в Мюнхене. Гостями церемонии стали всего 20 человек, включая семьи Нойера и Биссель, а также их близких друзей.

Мануэль Нойер с супругой. Фото: instagram.com/its.a.wag.wag.world/

Пара живет в Тегернзее, одном из пригородов Мюнхена. Весной 2024-го года они станут родителями. Аника уже взяла фамилию супруга и закрыла свою страницу в социальной сети.

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