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Нойер женился на известной спортсменке, которая гораздо младше него

15 ноября 2023 15:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Нойер женился на известной спортсменке, которая гораздо младше него
Мануэль Нойер на тренировке. Фото: instagram.com/manuelneuer/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер снова женился. Его новой избранницей стала молодая немецкая гандболистка.

В ближайшее время Нойер впервые станет отцом, сообщает Bild

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Мануэль Нойер вернулся в основной состав "Баварии" после длительной травмы. Игра немецкого вратаря по-прежнему остается надежной, но в жизни футболиста случились серьезные изменения. 

Избранница Нойера 

Еще в 2020 году немецкий голкипер развелся со своей первой женой Ниной Вайс. А уже осенью этого года он снова связал себя узами брака. Избранницей Мануэля Нойера стала 23-летняя гандболистка Аника Биссель. 

Мануэль Нойер
Мануэль Нойер и Аника Биссель. Фото: instagram.com/its.a.wag.wag.world/

Молодожены отпраздновали скромную и тихую свадьбу в Мюнхене. Гостями церемонии стали всего 20 человек, включая семьи Нойера и Биссель, а также их близких друзей.

Мануэль Нойер
Мануэль Нойер с супругой. Фото: instagram.com/its.a.wag.wag.world/

Пара живет в Тегернзее, одном из пригородов Мюнхена. Весной 2024-го года они станут родителями. Аника уже взяла фамилию супруга и закрыла свою страницу в социальной сети. 

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