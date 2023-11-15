Ноєр одружився з відомою спортсменкою, яка набагато молодша за нього
Голкіпер мюнхенської "Баварії" Мануель Ноєр знову одружився. Його новою обраницею стала молода німецька гандболістка.
Найближчим часом Ноєр уперше стане батьком, повідомляє Bild.
Мануель Ноєр повернувся до основного складу "Баварії" після тривалої травми. Гра німецького воротаря, як і раніше, залишається надійною, але в житті футболіста відбулися серйозні зміни.
Обранка Ноєра
Ще 2020 року німецький голкіпер розлучився зі своєю першою дружиною Ніною Вайс. А вже восени цього року він знову зв'язав себе узами шлюбу. Обранкою Мануеля Ноєра стала 23-річна гандболістка Аніка Біссель.
Молодята відсвяткували скромне та тихе весілля у Мюнхені. Гостями церемонії стали лише 20 осіб, включаючи родини Ноєра та Біссель, а також їхніх близьких друзів.
Пара живе у Тегернзе, одному з передмість Мюнхена. Навесні 2024 року вони стануть батьками. Аніка вже взяла прізвище чоловіка та закрила свою сторінку у соціальній мережі.
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