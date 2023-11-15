Ноєр одружився з відомою спортсменкою, яка набагато молодша за нього

Мануель Ноєр на тренуванні. Фото: instagram.com/manuelneuer/

Голкіпер мюнхенської "Баварії" Мануель Ноєр знову одружився. Його новою обраницею стала молода німецька гандболістка.

Найближчим часом Ноєр уперше стане батьком, повідомляє Bild.

Читайте також:

Мануель Ноєр повернувся до основного складу "Баварії" після тривалої травми. Гра німецького воротаря, як і раніше, залишається надійною, але в житті футболіста відбулися серйозні зміни.

Обранка Ноєра

Ще 2020 року німецький голкіпер розлучився зі своєю першою дружиною Ніною Вайс. А вже восени цього року він знову зв'язав себе узами шлюбу. Обранкою Мануеля Ноєра стала 23-річна гандболістка Аніка Біссель.

Мануель Ноєр та Аніка Біссель. Фото: instagram.com/its.a.wag.wag.world/

Молодята відсвяткували скромне та тихе весілля у Мюнхені. Гостями церемонії стали лише 20 осіб, включаючи родини Ноєра та Біссель, а також їхніх близьких друзів.

Мануель Ноєр з дружиною. Фото: instagram.com/its.a.wag.wag.world/

Пара живе у Тегернзе, одному з передмість Мюнхена. Навесні 2024 року вони стануть батьками. Аніка вже взяла прізвище чоловіка та закрила свою сторінку у соціальній мережі.

Нагадаємо, Мудрик може перейти у відомий французький клуб за однієї умови.

Караваєвим цікавляться клуби з Італії та Туреччини.

"Реал" запропонує Луніну новий контракт, але є важливий нюанс.

"Челсі" можуть позбавити очок в АПЛ через Абрамовича.

Циганкова сватають до Англії — про яку команду йдеться.