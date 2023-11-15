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Ноєр одружився з відомою спортсменкою, яка набагато молодша за нього

15 листопада 2023 15:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ноєр одружився з відомою спортсменкою, яка набагато молодша за нього
Мануель Ноєр на тренуванні. Фото: instagram.com/manuelneuer/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мюнхенської "Баварії" Мануель Ноєр знову одружився. Його новою обраницею стала молода німецька гандболістка.

Найближчим часом Ноєр уперше стане батьком, повідомляє Bild.

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Обранка Ноєра

Ще 2020 року німецький голкіпер розлучився зі своєю першою дружиною Ніною Вайс. А вже восени цього року він знову зв'язав себе узами шлюбу. Обранкою Мануеля Ноєра стала 23-річна гандболістка Аніка Біссель.

Мануель Нойєр
Мануель Ноєр та Аніка Біссель. Фото: instagram.com/its.a.wag.wag.world/

Молодята відсвяткували скромне та тихе весілля у Мюнхені. Гостями церемонії стали лише 20 осіб, включаючи родини Ноєра та Біссель, а також їхніх близьких друзів.

Мануель Нойєр
Мануель Ноєр з дружиною. Фото: instagram.com/its.a.wag.wag.world/

Пара живе у Тегернзе, одному з передмість Мюнхена. Навесні 2024 року вони стануть батьками. Аніка вже взяла прізвище чоловіка та закрила свою сторінку у соціальній мережі.

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