Баварія з хет-триком Кейна розгромила Борусію Дортмунд — відео голів

Автор хет-трику Харрі Кейн. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

У десятому турі чемпіонату Німеччини з футболу відбулося "дер-класікер" між дортмундською "Боруссією" та "Баварією". Обидві команди на поточний момент перебувають у верхній частині турнірної таблиці.

"Баварія" у цьому важливому матчі виграла завдяки гольовому чуттю Харрі Кейна, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Баварія" не залишила шансів "Боруссії"

Матч на "Сігнал Ідуна Парк" розпочався активно й вже на 4-й хвилині після кутового з правого флангу Дайо Упамекано залишився без опіки та з кількох метрів ударом головою "розстріляв" ворота господарів.

На 9-й хвилині "Баварія" втекла в контратаку і потім Лерой Сане віддав пас на лінію воротарського майданчика, де Кейн, який залишився без опіки, забив другий м'яч.

У другому таймі Кейн забив ще два м'ячі. Спочатку на 72-й хвилині він отримав пас із флангу і в дотик пробив голкіпера "Боруссії", а на 93-й реалізував вихід віч-на-віч.

Зазначимо, що "Баварія" зараз посідає друге місце у таблиці та відстає на два очки від "Байєра". Дортмундська "Борусія" наразі йде четвертою.

"Боруссія" Д — "Баварія" — 0:4

Голи: Упамекано, 4, Кейн, 9, 72, 90.

"Боруссія" Д: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Рюерсон, Ройс, Забітцер, Брандт (Мукоко, 66), Озджан (Нмеча, 57), Вольф (Зюлі, 46), Мален (Адейемі, 57), Фюлкруг (Алер, 79) ).

"Баварія": Нойєр, Мазрауї, Упамекано (Павлович, 60), Кім Мін Чже, Девіс, Горетцька, Лаймер, Коман, Сані (Мюллер, 89), Мусіала (Шупо-Мотінг, 89), Кейн.

Попередження: Сані, 22, Хуммельс, 61, Рюерсон, 74, Забітцер, 76, Лаймер, 85.

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.

Шовковський очолив київське "Динамо" — на яких умовах.

Луческу передумав завершувати кар'єру та назвав умову повернення.

Гол Михайла Мудрика отримав визнання в Англії.

Мілевський уперше після госпіталізації вийшов на зв'язок та звернувся до вболівальників.

Шацьких прокоментував мрію Алієва стати тренером "Динамо".