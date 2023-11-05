Бавария с хет-триком Кейна разгромила Боруссию Дортмунд — видео голов

Автор хет-трика Харри Кейн. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

В десятом туре чемпионата Германии по футболу состоялось "дер-класикер" между дортмундской "Боруссией" и "Баварией". Обе команды не текущий момент пребывают в верхней части турнирной таблицы.

"Бавария" в этом важном матче выиграла благодаря голевому чутью Харри Кейна, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч на "Сигнал Идуна Парк" начался активно и уже на 4-й минуте после углового с правого фланга Дайо Упамекано остался без опеки и из нескольких метров ударом головой "расстрелял" ворота хозяев.

На 9-й минуте "Бавария" убежала в контратаку и затем Лерой Сане отдал пас на линию вратарской площадки, где оставшийся без опеки Кейн забил второй мяч.

Во втором тайме Кейн забил еще два мяча. Сначала на 72-й минуте он получил пас с фланга и в касание пробил голкипера "Боруссии", а на 93-й реализовал выход один на один.

Отметим, что "Бавария" сейчас занимает второе место в таблице и отстает на два очка от "Байера". Дортмундская "Боруссия" сейчас идет четвертой.

"Боруссия" Д — "Бавария" — 0:4

Голы: Упамекано, 4, Кейн, 9, 72, 90.

"Боруссия" Д: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон, Ройс, Забитцер, Брандт (Мукоко, 66), Озджан (Нмеча, 57), Вольф (Зюле, 46), Мален (Адейеми, 57), Фюллькруг (Аллер, 79).

"Бавария": Нойер, Мазрауи, Упамекано (Павлович, 60), Ким Мин Чжэ, Дэвис, Горетцка, Лаймер, Коман, Сане (Мюллер, 89), Мусиала (Шупо-Мотинг, 89), Кейн.

Предупреждения: Сане, 22, Хуммельс, 61, Рюэрсон, 74, Забитцер, 76, Лаймер, 85.

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