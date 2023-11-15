Світоліна розповіла, які зірки тенісу найбільше допомагали Україні

Еліна Світоліна. Фото: BTU

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про те, хто з відомих тенісистів найбільше підтримав Україну. Грошові перекази від зіркових спортсменів надходили до її фонду та на рахунки United24.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE

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"Можу перерахувати на пальцях рук, хто донатив. Стефанос Циципас зробив донат у мій фонд, дуже вдячна йому. Іга Свьонтек дуже багато зробила для українців, нашого фонду. United24 вона передала дуже велику суму. Це нам реально допомогло зробити табори для дітей, які ми проводимо кожного року. Від неї дуже потужна підтримка", — каже Еліна.

Крім того, за словами українки чимало допомоги надходить від міжнародних спортивних організацій.

"Також ми отримали допомогу від турніру Charleston, організаторів нідерландського Bleiswijk Open та Mubadala Citi DC Open, що пройшов у Вашингтоні, а також від WTA Charity", — розповіла Світоліна.

Нам треба об'єднуватися та наближати перемогу

За словами тенісистки, сума всіх донатів на армію понад мільйон доларів. Про війну в Україні та нашу спільну перемогу Світоліна розповідала нещодавно під час інтерв’ю в програмі "Бомбардир".

"Ще на початку війни, коли ми спілкувалися з Всеволодом Кожем'яком (засновником і командиром підрозділу "Хартія"), він одразу мені сказав, що це буде дуже довга війна, що це буде марафон. Тому я завжди була налаштована на це. Ми все робимо, що можемо, і "граємо в довгу", і коли направляємо наші ресурси, то теж з розрахунку на це. Я думаю, що нам треба об'єднуватися, допомагати, робити щодня щось, що буде наближати нас до перемоги в цій війні", — вважає українка.

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