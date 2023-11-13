Світоліна пояснила, чому світові тенісні організації не усувають росіян

Еліна Світоліна відповідає на запитання. Скриншот YouTube

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала необхідність протистояти суперникам із Росії на міжнародних турнірах. Спортсменка розповіла про ставлення до матчів, у яких беруть участь опоненти із РФ.

Світоліна поділилася думкою про політику міжнародних тенісних організацій щодо росіян в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

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Тенісистка розповіла, що від перших днів повномасштабного російського вторгнення українські спортсмени намагалися вплинути на керівництво міжнародних асоціацій. Українці розповідали, що відбувається в країні, та намагалися домогтися заборони на участь росіян у міжнародних змаганнях.

Еліна Світоліна в солдатській кухні. Скриншот YouTube

Чому українці грають із росіянами

Ці зусилля українських спортсменів ні до чого не призвели. Керівництво міжнародних асоціацій обіцяло розібратися у ситуації, але нічого не робило. Українці вирішили брати участь у турнірах, де також були росіяни та білоруси. Світоліна розповіла, що у таких поєдинках з'являвся додатковий драйв. Спортсмени воювали за свою країну.

"Нам постійно повторюють, що українські тенісисти у пріоритеті, але насправді ми цього не бачимо. Якщо треба протистояти росіянам, я граю за країну. Краще я вийду на корт і продемонструю свою позицію, ніж відмовлюся від гри та покараю себе. Але я ніколи не тисну руку суперникам з Росії. У мене є друзі на фронті, я б так не змогла", — розповіла Еліна Світоліна.

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