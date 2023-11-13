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Світоліна пояснила, чому світові тенісні організації не усувають росіян

13 листопада 2023 18:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Світоліна пояснила, чому світові тенісні організації не усувають росіян
Еліна Світоліна відповідає на запитання. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала необхідність протистояти суперникам із Росії на міжнародних турнірах. Спортсменка розповіла про ставлення до матчів, у яких беруть участь опоненти із РФ.

Світоліна поділилася думкою про політику міжнародних тенісних організацій щодо росіян в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

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Тенісистка розповіла, що від перших днів повномасштабного російського вторгнення українські спортсмени намагалися вплинути на керівництво міжнародних асоціацій. Українці розповідали, що відбувається в країні, та намагалися домогтися заборони на участь росіян у міжнародних змаганнях.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна в солдатській кухні. Скриншот YouTube

Чому українці грають із росіянами

Ці зусилля українських спортсменів ні до чого не призвели. Керівництво міжнародних асоціацій обіцяло розібратися у ситуації, але нічого не робило. Українці вирішили брати участь у турнірах, де також були росіяни та білоруси. Світоліна розповіла, що у таких поєдинках з'являвся додатковий драйв. Спортсмени воювали за свою країну.

"Нам постійно повторюють, що українські тенісисти у пріоритеті, але насправді ми цього не бачимо. Якщо треба протистояти росіянам, я граю за країну. Краще я вийду на корт і продемонструю свою позицію, ніж відмовлюся від гри та покараю себе. Але я ніколи не тисну руку суперникам з Росії. У мене є друзі на фронті, я б так не змогла", — розповіла Еліна Світоліна.

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