Свитолина объяснила, почему мировые теннисные организации не отстраняют россиян

Элина Свитолина отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала необходимость противостоять соперникам из России на международных турнирах. Спортсменка рассказала об отношении к матчам, в которых принимают участие оппоненты из РФ.

Свитолина поделилась мнением о политике международных теннисных организаций в отношении россиян в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

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Теннисистка рассказала, что с первых дней полномасштабного российского вторжения украинские спортсмены пытались повлиять на руководство международных ассоциаций. Украинцы рассказывали, что происходит в стране и пытались добиться запрета на участие россиян в интернациональных соревнованиях.

Элина Свитолина в солдатской кухне. Скриншот YouTube

Почему украинцы играют с россиянами

Эти усилия украинских спортсменов ни к чему не привели. Руководство международных ассоциаций обещало разобраться в ситуации, но ничего не делало. Украинцы решили участвовать в турнирах, где также были россияне и белорусы. Свитолина рассказала, что в таких поединках появлялся дополнительный драйв. Спортсмены сражались за свою страну.

"Нам постоянно повторяют, что украинские теннисисты в приоритете, но на деле мы этого не видим. Если надо противостоять россиянам, я играю за страну. Лучше я выйду на корт и продемонстрирую свою позицию, чем откажусь от игры и накажу себя. Но я никогда не пожму руку соперникам из России. У меня есть друзья на фронте, я бы так не смогла", — рассказала Элина Свитолина.

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