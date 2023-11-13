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Свитолина объяснила, почему мировые теннисные организации не отстраняют россиян

13 ноября 2023 18:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свитолина объяснила, почему мировые теннисные организации не отстраняют россиян
Элина Свитолина отвечает на вопросы. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала необходимость противостоять соперникам из России на международных турнирах. Спортсменка рассказала об отношении к матчам, в которых принимают участие оппоненты из РФ. 

Свитолина поделилась мнением о политике международных теннисных организаций в отношении россиян в интервью YouTube-каналу "Бомбардир". 

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Теннисистка рассказала, что с первых дней полномасштабного российского вторжения украинские спортсмены пытались повлиять на руководство международных ассоциаций. Украинцы рассказывали, что происходит в стране и пытались добиться запрета на участие россиян в интернациональных соревнованиях. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина в солдатской кухне. Скриншот YouTube

Почему украинцы играют с россиянами

Эти усилия украинских спортсменов ни к чему не привели. Руководство международных ассоциаций обещало разобраться в ситуации, но ничего не делало. Украинцы решили участвовать в турнирах, где также были россияне и белорусы. Свитолина рассказала, что в таких поединках появлялся дополнительный драйв. Спортсмены сражались за свою страну. 

"Нам постоянно повторяют, что украинские теннисисты в приоритете, но на деле мы этого не видим. Если надо противостоять россиянам, я играю за страну. Лучше я выйду на корт и продемонстрирую свою позицию, чем откажусь от игры и накажу себя. Но я никогда не пожму руку соперникам из России. У меня есть друзья на фронте, я бы так не смогла", — рассказала Элина Свитолина. 

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