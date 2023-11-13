Интерес к Украине падает — Свитолина раскритиковала мировой теннис

Элина Свитолина во время интервью. Скриншот YouTube

Известная спортсменка Элина Свитолина вернулась в Украину, где навестила добровольческий батальон "Хартия". Теннисистка рассказала, что делает для страны и как мировая спортивная общественность реагирует на борьбу с российской агрессией.

Свитолина объяснила, почему россияне и белорусы продолжают участвовать в международных теннисных турнирах, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Бомбардир".

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Элина Свитолина подтвердила, что в последние месяцы жители западных стран стали меньше интересоваться событиями в Украине. Несмотря на усилия амбассадоров United24 и других национальных инициатив, этот процесс уже ускоряется.

"Сначала все спрашивали, что происходит в Украине и как моя семья. Сейчас таких вопросов становится все меньше. У каждого свои дела, и на Западе не очень переживают за нас. Потому мы делаем разные ивенты, фанрейзинги. Но интерес к событиям в Украине все равно падает", — рассказала Элина Свитолина.

Россияне и белорусы в международном теннисе

Мировые теннисные организации, в отличии, к примеру, от футбольных инстанций, не дисквалифицировали спортсменов из России и Беларуси. Они по-прежнему могут принимать участие в международных турнирах.

Свитолина объяснила, почему вынуждена играть с россиянами. Скриншот YouTube

Украинские теннисисты постоянно пытаются донести свою позицию, которая состоит в необходимости запрета выступать россиянам и белорусам со спортсменами из других стран. Элина Свитолина рассказала, что в первые месяцы эта ситуация ее шокировала.

"Многие представители украинского спорта день за днем отстаивают позицию своей страны на международной арене. Грустно, что некоторые из нас лишаются возможности выступать в соревнованиях, где есть россияне", — объяснила Элина Свитолина.

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