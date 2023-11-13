Інтерес до України падає — Світоліна розкритикувала світовий теніс

Еліна Світоліна під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Відома спортсменка Еліна Світоліна повернулася до України, де відвідала добровольчий батальйон "Хартія". Тенісистка розповіла, що робить для країни та як світова спортивна громадськість реагує на боротьбу з російською агресією.

Світоліна пояснила, чому росіяни та білоруси продовжують брати участь у міжнародних тенісних турнірах, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Бомбардир".

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Еліна Світоліна підтвердила, що останні місяці жителі західних країн стали менше цікавитися подіями в Україні. Попри зусилля послів United24 та інших національних ініціатив, цей процес уже пришвидшується.

"Спочатку всі запитували, що відбувається в Україні і як моя сім'я. Зараз таких питань стає дедалі менше. У кожного свої справи, і на Заході не дуже переживають за нас. Тому ми робимо різні івенти, фандрейзинги. Але інтерес до подій в Україні все одно падає", — розповіла Еліна Світоліна.

Росіяни та білоруси у міжнародному тенісі

Світові тенісні організації, на відміну, наприклад, від футбольних інстанцій, не дискваліфікували спортсменів із Росії та Білорусі. Вони як і раніше можуть брати участь у міжнародних турнірах.

Світоліна пояснила, чому змушена грати з росіянами. Скриншот YouTube

Українські тенісисти постійно намагаються донести свою позицію, яка полягає у необхідності заборони виступати росіянам та білорусам зі спортсменами з інших країн. Еліна Світоліна розповіла, що у перші місяці ця ситуація її шокувала.

"Багато представників українського спорту день за днем відстоюють позицію своєї країни на міжнародній арені. Сумно, що деякі з нас втрачають можливість виступати у змаганнях, де є росіяни", — пояснила Еліна Світоліна.

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