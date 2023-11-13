Інтерес до України падає — Світоліна розкритикувала світовий теніс
Відома спортсменка Еліна Світоліна повернулася до України, де відвідала добровольчий батальйон "Хартія". Тенісистка розповіла, що робить для країни та як світова спортивна громадськість реагує на боротьбу з російською агресією.
Світоліна пояснила, чому росіяни та білоруси продовжують брати участь у міжнародних тенісних турнірах, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Бомбардир".
Еліна Світоліна підтвердила, що останні місяці жителі західних країн стали менше цікавитися подіями в Україні. Попри зусилля послів United24 та інших національних ініціатив, цей процес уже пришвидшується.
"Спочатку всі запитували, що відбувається в Україні і як моя сім'я. Зараз таких питань стає дедалі менше. У кожного свої справи, і на Заході не дуже переживають за нас. Тому ми робимо різні івенти, фандрейзинги. Але інтерес до подій в Україні все одно падає", — розповіла Еліна Світоліна.
Росіяни та білоруси у міжнародному тенісі
Світові тенісні організації, на відміну, наприклад, від футбольних інстанцій, не дискваліфікували спортсменів із Росії та Білорусі. Вони як і раніше можуть брати участь у міжнародних турнірах.
Українські тенісисти постійно намагаються донести свою позицію, яка полягає у необхідності заборони виступати росіянам та білорусам зі спортсменами з інших країн. Еліна Світоліна розповіла, що у перші місяці ця ситуація її шокувала.
"Багато представників українського спорту день за днем відстоюють позицію своєї країни на міжнародній арені. Сумно, що деякі з нас втрачають можливість виступати у змаганнях, де є росіяни", — пояснила Еліна Світоліна.
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