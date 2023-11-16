У Жироні Циганкова та Довбика розповіли про головну мету на сезон

Гравці "Жирони" святкують перемогу. Фото: instagram.com/yan.couto/

Іспанська "Жирона" стала одним із головних відкриттів на старті поточного сезону у чемпіонаті Іспанії. Каталонська команда очолює турнірну таблицю Ла-Ліги після 13 турів.

У команді розуміють, з якими труднощами вона має зіткнутися в найближчих турах, повідомляє Mundo Deportivo.

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"Жирона" Мічела Санчеса випереджає мадридський "Реал" Карло Анчелотті на два очки у турнірній таблиці Ла-Ліги. Каталонська команда лише у двох турах втрачала очки. У його пасиві лише одна поразка — якраз від "королівського клубу".

Ян Коуту під час атаки. Фото: instagram.com/yan.couto/

Як високо прагне злетіти "Жирона"

Підопічні Мічела Санчеса чудово розуміють, яка мета стоїть перед командою у сезоні 2023/2024. У "Жироні" ніхто не говорить про чемпіонський титул, натомість кожен футболіст каталонського клубу мріє про вихід до Ліги чемпіонів. Гравці мають намір зробити все можливе, щоб досягти цього.

З настроєм на матчі у "Жирони" все гаразд, оскільки ця команда перебуває серед лідерів у Ла-Лізі за кількістю вольових перемог. Правий захисник Ян Коуту пояснив, як каталонцям вдалося цього досягти.

"Тренерський штаб змусив нас повірити в те, що немає жодних обмежень. Ми можемо досягти всього, чого хочемо. Цей сезон має стати неймовірним для всіх гравців "Жирони". Вихід у Лігу чемпіонів став би історичним досягненням. Мріємо про це і працюємо заради цієї цілі в кожному матчі", — розповів Ян Коуту.

Нагадаємо, "Реал" обрав двох кандидатів на позицію головного тренера команди.

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