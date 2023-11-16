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Футболіст Шахтаря може вже у січні перейти до німецького клубу

16 листопада 2023 12:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Футболіст Шахтаря може вже у січні перейти до німецького клубу
"Гірники" перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Вихованець донецького "Шахтаря" Юхим Конопля може продовжити кар'єру у чемпіонаті Німеччини. У його послугах зацікавлений один із клубів німецької Бундесліги.

Конопля має шанс поїхати з "Шахтаря" вже на початку 2024 року, повідомляє Stern.

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Представники німецького "Хоффенхайму" збираються відвідати найближчий матч збірної України, який відбудеться 20 листопада у Леверкузені. Вони спостерігатимуть за грою 24-річного захисника "Шахтаря" Юхима Коноплі.

Юхим Конопля
Юхим Конопля на полі. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Трансфер у "Хоффенхайм"

Клуб із Зінсхайма вже кілька місяців шукає футболіста, який міг би зіграти в обороні правому фланзі та за необхідності підтримати атаку команди. Юхим Конопля увійшов до списку потенційних новачків "Хоффенхайму". Представники клубу відвідають кілька ігор за участю молодого захисника, після чого зроблять докладний звіт про його дії на полі.

Контракт Юхима Коноплі з "Шахтарем" діє до літа 2026 року. Його орієнтовна трансферна вартість складає чотири мільйони євро. Цього сезону захисник зіграв 13 поєдинків у складі "гірників" у всіх турнірах, у яких зробив одну результативну передачу.

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