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Баварія знайшла спосіб безкоштовно запросити Мбаппе

16 листопада 2023 09:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Баварія знайшла спосіб безкоштовно запросити Мбаппе
Кіліан Мбаппе під час атаки "ПСЖ". Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе може розпочати наступний сезон у мюнхенській "Баварії". Керівництво німецького клубу вважає, що цей варіант є вірогідним.

У "Баварії" є свої козирі у переговорах з Мбаппе, повідомляє Sport1.

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Головний тренер "Баварії" Томас Тухель налагодив зв'язок з оточенням Кіліана Мбаппе. У німецького тренера збереглися добрі стосунки й з самим форвардом, і з мамою, яка є агентом футболіста.

Мбаппе в "Баварії"

Влітку 2024 року у Кіліана закінчиться контракт із "ПСЖ", і француз поки не підписав нову угоду з паризьким клубом. Мадридський "Реал" відмовився від ідеї трансферу Мбаппе, водночас "Баварія" заявила про бажання запросити футболіста до Мюнхена.

Кіліан Мбаппе
Мбаппе у грі проти "Мілана". Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Німецький клуб мріє про зв'язку форвардів Харрі Кейн — Кіліан Мбаппе, яка може стати однією з найсильніших у світі. У "Баварії" сподіваються на зв'язки Томаса Тухеля із французом. Мюнхенцям подобається ідея безкоштовно отримати одного з найкращих форвардів світу.

Перешкодою цього переходу може стати висока зарплата Мбаппе. Але "Баварія" збирається розв'язувати це питання шляхом поступок у переговорах про доходи від іміджевих прав Кіліана. Також мюнхенці запевняють француза, що на "Альянц Арені" він зможе виграти Лігу чемпіонів. Перемога у цьому турнірі є давньою мрією Мбаппе.

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