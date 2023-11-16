Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бавария нашла способ бесплатно пригласить Мбаппе arrow

Бавария нашла способ бесплатно пригласить Мбаппе

16 ноября 2023 09:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бавария нашла способ бесплатно пригласить Мбаппе
Килиан Мбаппе во время атаки "ПСЖ". Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе может начать следующий сезон в мюнхенской "Баварии". Руководство немецкого клуба считает, что этот вариант весьма вероятным. 

У "Баварии" есть свои козыри в переговорах с Мбаппе, сообщает Sport1

Читайте также:

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель наладил связь с окружением Килиана Мбаппе. У немецкого тренера сохранились хорошие отношения и с самим форвардом, и с его мамой, которая является агентом футболиста. 

Мбаппе в "Баварии" 

Летом 2024 года у Килиана закончится контракт с "ПСЖ", и француз пока не подписал новое соглашение с парижским клубом. Мадридский "Реал" отказался от идеи трансфера Мбаппе, одновременно с этим "Бавария" заявила о желании пригласить футболиста в Мюнхен. 

Килиан Мбаппе
Мбаппе в игре против "Милана". Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Немецкий клуб мечтает о связке форвардов Харри Кейн — Килиан Мбаппе, которая может стать одной из сильнейших в мире. В "Баварии" надеются на связи Томаса Тухеля с французом. Мюнхенцам нравится идея бесплатно заполучить одного из лучших форвардов мира. 

Преградой для этого перехода может стать высокая зарплата Мбаппе. Но "Бавария" собирается решить этот вопрос за счет уступок в переговорах о доходах от имиджевых прав Килиана. Также мюнхенцы уверяют француза, что на "Альянц Арене" он сможет выиграть Лигу чемпионов. Победа в этом турнире является давней мечтой Мбаппе. 

Напомним, "Реал" выбрал двух кандидатов на позицию главного тренера команды. 

"Реал" предложит Лунину новый контракт, но есть важный нюанс. 

Свитолина рассказала, какие звезды тенниса больше всего помогали Украине. 

Мудрик может перейти в известный французский клуб при одном условии. 

Нойер женился на известной спортсменке, которая гораздо младше него. 

Цыганкова сватают в Англию — о какой команде идет речь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме