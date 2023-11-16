Бавария нашла способ бесплатно пригласить Мбаппе

Килиан Мбаппе во время атаки "ПСЖ". Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе может начать следующий сезон в мюнхенской "Баварии". Руководство немецкого клуба считает, что этот вариант весьма вероятным.

У "Баварии" есть свои козыри в переговорах с Мбаппе, сообщает Sport1.

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Мбаппе в "Баварии"

Летом 2024 года у Килиана закончится контракт с "ПСЖ", и француз пока не подписал новое соглашение с парижским клубом. Мадридский "Реал" отказался от идеи трансфера Мбаппе, одновременно с этим "Бавария" заявила о желании пригласить футболиста в Мюнхен.

Мбаппе в игре против "Милана". Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Немецкий клуб мечтает о связке форвардов Харри Кейн — Килиан Мбаппе, которая может стать одной из сильнейших в мире. В "Баварии" надеются на связи Томаса Тухеля с французом. Мюнхенцам нравится идея бесплатно заполучить одного из лучших форвардов мира.

Преградой для этого перехода может стать высокая зарплата Мбаппе. Но "Бавария" собирается решить этот вопрос за счет уступок в переговорах о доходах от имиджевых прав Килиана. Также мюнхенцы уверяют француза, что на "Альянц Арене" он сможет выиграть Лигу чемпионов. Победа в этом турнире является давней мечтой Мбаппе.

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