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Реал выбрал двух кандидатов на позицию главного тренера команды

16 ноября 2023 07:59
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Реал выбрал двух кандидатов на позицию главного тренера команды
Карло Анчелотти скоро попрощается с "Реалом". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" получит нового главного тренера уже летом следующего года. Карло Анчелотти покинет клуб после того, как завершится срок действия его контракта. 

Есть два главных претендента на местно наставника "бланкос", сообщает Marca

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Итальянский специалист Карло Анчелотти уйдет из "Реала" вне зависимости от того, как команда завершит текущий сезон. Его контракт с клубом заканчивается, и руководство "бланкос" уже ищет нового главного тренера. 

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо работает в немецком "Байере". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Кто может возглавить "Реал" 

Президент мадридского клуба Флорентино Перес хочет, чтобы в команду пришел молодой, перспективный специалист. Недавно он опроверг слухи о том, что Зинедин Зидан вернется на "Сантьяго Бернабеу". У руководства "Реала" другие планы. 

Одним из кандидатов на пост наставника команды является бывший футболист клуба Хаби Алонсо. Молодой 41-летний тренер хорошо проявил себя во главе немецкого "Байера", который лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. 

Мичел Санчес
Мичел Санчес сделал "Жирону" лидером Ла Лиги. Фото: instagram.com/gironafc/

Вторым кандидатом стал главный тренер "Жироны" Мичел Санчес. Подопечные 48-летнего специалиста лидируют в турнирной таблице Ла Лиги и опережают "Реал" на два очка. 

Какого бы тренера не выбрали мадридцы, им придется платить отступные. Байер" может получить порядка 20 млн евро, "Жирона" досрочно отпустит Мичела за 15 млн евро. 

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