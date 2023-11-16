Реал обрав двох кандидатів на позицію головного тренера команди

Карло Анчелотті незабаром попрощається з "Реалом". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Мадридський "Реал" отримає нового головного тренера вже влітку наступного року. Карло Анчелотті залишить клуб після завершення терміну дії його контракту.

Є два головні претенденти на місцево наставника "бланкос", повідомляє Marca.

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Італійський фахівець Карло Анчелотті залишить "Реал" незалежно від того, як команда завершить поточний сезон. Його контракт із клубом закінчується, і керівництво "бланкос" вже шукає нового головного тренера.

Хабі Алонсо працює у німецькому "Баєрі". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Хто може очолити "Реал"

Президент мадридського клубу Флорентіно Перес хоче, щоби до команди прийшов молодий, перспективний фахівець. Нещодавно він спростував чутки про те, що Зінедін Зідан повернеться на "Сантьяго Бернабеу". У керівництва "Реала" інші плани.

Одним із кандидатів на посаду наставника команди є колишній футболіст клубу Хабі Алонсо. Молодий 41-річний тренер добре виявив себе на чолі німецького "Баєра", який лідирує у турнірній таблиці Бундесліги.

Мічел Санчес зробив "Жирону" лідером Ла-Ліги. Фото: instagram.com/gironafc/

Другим кандидатом став головний тренер "Жирони" Мічел Санчес. Підопічні 48-річного фахівця лідирують у турнірній таблиці Ла Ліги та випереджають "Реал" на два очки.

Якого тренера не вибрали б мадридці, їм доведеться платити відступні. "Баєр" може отримати близько 20 млн євро, "Жирона" достроково відпустить Мічела за 15 млн євро.

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