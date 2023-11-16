Футболист Шахтера может уже в январе перейти в немецкий клуб

"Горняки" перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Воспитанник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля может продолжить карьеру в чемпионате Германии. В его услугах заинтересован один из клубов немецкой Бундеслиги.

У Конопли есть шанс уехать из "Шахтера" уже в начале 2024 года, сообщает Stern.

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Представители немецкого "Хоффенхайма" собираются посетить ближайший матч сборной Украины, который пройдет 20 ноября в Леверкузене. Они будут наблюдать за игрой 24-летнего защитника "Шахтера" Ефима Конопли.

Ефим Конопля на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Трансфер в "Хоффенхайм"

Клуб из Зинсхайма уже несколько месяцев ищет футболиста, который мог бы сыграть в обороне правом фланге и при необходимости поддержать атаку команды. Ефим Конопля вошел в список потенциальных новичков "Хоффенхайма". Представители клуба посетят несколько игр с участием молодого защитника, после чего сделают подробный отчет о его действиях на поле.

Контракт Ефима Конопли с "Шахтером" действует до лета 2026-го года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник сыграл 13 поединков в составе "горняков" во всех турнирах, в которых сделал одну результативную передачу.

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