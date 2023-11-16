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Усик проти Ф'юрі — відео трансляція першої пресконференції

16 листопада 2023 15:20
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Агабекян Карен
редактор
Усик проти Ф'юрі — відео трансляція першої пресконференції
Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Контракти на поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, WBA Олександром Усиком та володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі вже підписано. Однак питання з його датою залишалося невирішеним.

Тому 16 листопада на пресконференції в Лондоні буде оголошено офіційну дату бою за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Вперше в історії надважка вага отримає безперечного чемпіона в ері чотирьох поясів. Попередні абсолюти могли похвалитися або двома або трьома титулами. Останнім таким був Леннокс Льюїс з 13 листопада 1999 року по 29 квітня 2000 року. Пояс WBO був зарахований четвертим до решти основних організацій лише у 2007 році.

Джерела повідомили дату бою

За інформацією кількох джерел, бій Усика та Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року. Спочатку його планували на 23 грудня, але Ф'юрі провів важкий поєдинок із бійцем ММА Френсісом Нганну і попросив про перенесення.

Цікаво, що якщо Ф'юрі вперше поб'ється у поєдинку такого значення, то Усик вже був абсолютним чемпіоном першої важкої ваги. Звісно, його колишня вагова категорія не зрівняється із суперважкою за статусністю, але в історію боксу він уже потрапив.

Початок пресконференції — 20:00 за київським часом.

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