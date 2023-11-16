Джошуа, Уайлдер и другие — Саудовская Аравия анонсировала самое громкое шоу в истории

Пресс-конференция большого шоу 23 декабря. Фото: MatchroomBoxing

В Лондоне самые большие британские промоутеры Эдди Хирн и Фрэнк Уоррен анонсировали, вероятно, самое громкое боксерское шоу в истории. Было бы еще эпичнее, если бы его возглавил бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Турнир соберет самых главных звезд из хэвивейта, сообщил портал Новини.LIVE.

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Джошуа — Валлин

23 декабря в Эр-Рияде, Саудовской Аравии пройдет исторический турнир, в двух главных боях которого выйдут на ринг бывшие чемпионы супертяжелого веса Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер.

Бой Джошуа против шведа Отто Валлина будет последним в карде. Конечно, хотелось на этом месте увидеть поединок Усика против Фьюри или Энтони с Уайлдером, но если первый перенесли, то о втором договориться не смогли.

Постер предстоящего турнира. Фото: скріншот

Валлина многие помнят по двум боям. В 2019-м он проиграл Фьюри, но уступил таким образом, что Тайсон намучался с ним очень сильно. Настолько тяжелые поединки британцу давали лишь Уайлдер и Фрэнсис Нганну. В сентябре текущего года Отто выиграл поединок у Мурата Гассиева, и он также запомнился, поскольку швед был андердогом.

Уайлдер — Паркер

Во втором по значимости событии Уайлдер сразится с бывшим чемпионом мира Джозефом Паркером.

После третьего боя с Фьюри Деонтей нокаутировал в первом раунде Роберта Хелениуса. Затем весь 2023-й год он вел переговоры с Энди Руисом и с Джошуа, но ни с одним подраться не удалось.

Паркер еще после поражения от Диллиана Уайта перестал пребывать в топ-5 супертяжей. В сентябре прошлого года он досрочно уступил Джо Джойсу. Затем новозеландец снизил уровень оппозиции и победил Джека Месси, Фейгу Опелу и Саймона Кина.

Остальные поединки

Британец Даниэль Дюбуа после сокрушительного поражения от Усика вернется в бою с непобежденным и ранее не единожды проваливавшим допинг-тесты американцем Джарреллом Миллером.

Изначально Миллер должен был подраться с Дереком Чисорой, но ветеран отказался подписывать контракт. Дюбуа в отличие от соотечественника не стал отказываться от денег руководства Саудовской Аравии.

На ринге 23 декабря мы увидим ранее не проигрывавшего чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. Его соперником станет британец Линдон Артур.

Из имен, которые на слуху, также проведет бой хорват Филип Хргович. Официальный претендент на титул IBF Усика должен был драться с украинцем, но из-за объединительного поединка с Фьюри ему придется подождать. Оппонентом супертяжеловеса станет Марк де Мори.

Также на турнире подерутся три перспективных боксера: Джай Опетая сразится с Эллисом Зоро, Фрэнк Санчес с Джуниором Фа, а Арсланбек Махмудов с Агитом Кабайелом.

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