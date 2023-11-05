Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Промоутер Усика подтвердил перенос боя с Фьюри arrow

Промоутер Усика подтвердил перенос боя с Фьюри

5 ноября 2023 19:59
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Промоутер Усика подтвердил перенос боя с Фьюри
Алексанр Усик и Александр Красюк. Фото: instagram.com/usykaa
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Поединок чемпиона мира по версиях WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри перенесут на 2024 год. Изначально бой планировался на 23 декабря.

Об этом сообщил промоутер украинца Александр Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Читайте также:

Отметим, что Фьюри и его команда отказались от боя в декабре из-за тяжелого поединка с Фрэнсисом Нганну, в котором он побывал в нокдауне и получил несколько рассечений.

Красюк подтвердил перенос поединка

По словам промоутера, бой должен был пройти 23 декабря, но они понимали, что Фьюри после Нганну не будет готов и не выйдет на поединок.

"Мы должны быть гибкими. Усик не будет драться 23 декабря. Поединок перенесен на начало 2024 года. Сейчас Александр работает над промо для боя, а затем вернется в тренировочный лагерь в Испанию", — сказал Красюк.

Отметим, что Усик и Фьюри подписали контракты на бой в Саудовской Аравии. Теперь известно, что поединок состоится либо в феврале, либо 2 марта.

На текущий момент в профессиональном боксе Усик выиграл 21 бой, 14 досрочно. У Фьюри 34 победы, 24 нокаутом и одна ничья.

Напомним, Мудрик неожиданно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам.

Шацких прокомментировал мечту Алиева стать тренером "Динамо".

Гол Михаила Мудрика получил признание в Англии.

Шовковский возглавил киевское "Динамо" — на каких условиях.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме