Промоутер Усика подтвердил перенос боя с Фьюри

Алексанр Усик и Александр Красюк. Фото: instagram.com/usykaa

Поединок чемпиона мира по версиях WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри перенесут на 2024 год. Изначально бой планировался на 23 декабря.

Об этом сообщил промоутер украинца Александр Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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Отметим, что Фьюри и его команда отказались от боя в декабре из-за тяжелого поединка с Фрэнсисом Нганну, в котором он побывал в нокдауне и получил несколько рассечений.

Красюк подтвердил перенос поединка

По словам промоутера, бой должен был пройти 23 декабря, но они понимали, что Фьюри после Нганну не будет готов и не выйдет на поединок.

"Мы должны быть гибкими. Усик не будет драться 23 декабря. Поединок перенесен на начало 2024 года. Сейчас Александр работает над промо для боя, а затем вернется в тренировочный лагерь в Испанию", — сказал Красюк.

Отметим, что Усик и Фьюри подписали контракты на бой в Саудовской Аравии. Теперь известно, что поединок состоится либо в феврале, либо 2 марта.

На текущий момент в профессиональном боксе Усик выиграл 21 бой, 14 досрочно. У Фьюри 34 победы, 24 нокаутом и одна ничья.

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