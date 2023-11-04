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Смертью пахнет, не хочется там находиться — Усик сделал заявление после поездки на фронт

4 ноября 2023 23:03
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Агабекян Карен
редактор
Смертью пахнет, не хочется там находиться — Усик сделал заявление после поездки на фронт
Александр Усик с военными. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик во время перерыва между боями ездил к украинским военным на передовую. По словам боксера, он ощутил на войне запах смерти.

Об этом Усик рассказал в интервью TNT Sports Boxing.

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Отметим, что Усик готовится к поединку против британца Тайсона Фьюри за статус абсолютного чемпиона мира. Вероятно, сражение пройдет в феврале-марте 2024 года.

Что Усик увидел на войне

По словам Усика, он на передовую ездил психологически поддержать своих знакомых, с которыми тренировались в спортивной роте Государственной пограничной службы.

"Я хотел к ним туда воевать, но они говорят: "Слушай, давай занимайся своей работой, у тебя это хорошо получается, ты помогаешь нам. И уходи отсюда".

Когда вышел из машины, мы шли по окопам, и там были "прилеты". Мы ждали, и я о чем-то подумал. Я начал нюхать  что происходит? Там пахнет смертью.

Знаете, когда ты ощущаешь  весна. Ты нюхаешь — трава пахнет, листья, ну как-то природой. А тут такой тяжкий запах. Я сказал: "Смертью пахнет", и кто-то скажет: "А как же она пахнет?" — Трудностью какой-то такой, негативом. Не хочется там находиться", — рассказал Усик.

Отметим, что после начала войны Усик вступил в ряды терробороны, а затем вернулся в бокс, где провел два боя, в которых победил Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

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