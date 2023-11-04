Смертю пахне, не хочеться там перебувати — Усик зробив заяву після поїздки на фронт

Олександр Усик з військовими. Фото: Google

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик під час перерви між боями їздив до українських військових на передову. За словами боксера, він відчув на війні запах смерті.

Про це Усик розповів у інтерв’ю TNT Sports Boxing.

Читайте також:

Зазначимо, що Усик наразі готується до поєдинку проти британця Тайсона Ф’юрі за статус абсолютного чемпіона світу. Ймовірно, бій пройде в лютому-березні 2024 року.

Що Усик побачив на війні

За словами Усика, він на передову їздив психологічно підтримати своїх знайомих, з якими тренувалися у спортивній роті Державної прикордонної служби.

"Я хотів до них туди воювати, але вони кажуть: "Слухай, давай займайся своєю роботою, в тебе це гарно виходить, ти допомагаєш нам. І йди звідси".

Коли вийшов з машини, ми шли по окопам, і там були "прильоти". Ми чекали, і я про щось подумав. Я почав нюхати — що відбувається? Там смертю пахне.

Знаєте, коли ти відчуваєш — весна. Ти нюхаєш — трава пахне, листя, ну якось природою. А тут такий тяжкий запах. Я сказав: "Смертю пахне", і хтось скаже: "А як же вона пахне?" — Важкістю якоюсь такою, негативом. Не хочеться там перебувати", — розповів Усик.

Зазначимо, що після початку війни Усик вступив до лав тероборони, а потім повернувся в бокс, де провів два бої, в яких переміг Ентоні Джошуа й Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.

Шовковський очолив київське "Динамо" — на яких умовах.

Луческу передумав завершувати кар'єру та назвав умову повернення.

Гол Михайла Мудрика отримав зізнання в Англії.

Мілевський уперше після госпіталізації вийшов на зв'язок та звернувся до вболівальників.

Шацьких прокоментував мрію Алієва стати тренером "Динамо".