Фьюри заговорил о реванше с Нганну вместо боя с Усиком

Тайсон Фьюри после боя с Фрэнсисом Нганну. Скриншот YouTube

Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри ответил на вопрос об организации нового боя с Фрэнсисом Нганну. Британец не против дать новый шанс бывшему чемпиону ММА.

Фьюри так и не начал подготовку к поединку с Усиком, сообщает TNT Sports.

Читайте также:

Несколько недель назад Тайсон Фьюри провел бой с Фрэнсисом Нганну по правилам бокса. Британец одержал сложную победу в поединке, который продлился десять раундов. Фьюри побывал в нокдауне, но все же добился успеха в бою с начинающим боксером.

Усик в Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/usykaa/

Кто станет новым соперником Фьюри

В поединке с Нганну Тайсон получил несколько травм, из-за чего решил перенести бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Противостояние должно было пройти в конце декабря текущего года, но теперь должно состояться в феврале 2024 года.

Команда Усика попросил у Фьюри основания для переноса боя, но Тайсон не обратил на это внимания. Вместо обсуждения поединка с украинцем он заговорил о реванше с Фрэнсисом Нганну.

"Я знал, что это будет сложный бой. Он таким и оказался. Слышал, как эксперты предостерегали от коротких и мощных ударов Нганну. Это принесло проблемы, но я справился. Фрэнсис может стать хорошим боксером. Он заслужил шанс на реванш, мы можем поговорить об этом поединке", — заявил Тайсон Фьюри.

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.

"Динамо" сделало предложение румынскому клубу по талантливому игроку.

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам.

Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды.

Миколенко установил уникальное достижение в английской Премьер-лиге.