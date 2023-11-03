Фьюри заговорил о реванше с Нганну вместо боя с Усиком
Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри ответил на вопрос об организации нового боя с Фрэнсисом Нганну. Британец не против дать новый шанс бывшему чемпиону ММА.
Фьюри так и не начал подготовку к поединку с Усиком, сообщает TNT Sports.
Несколько недель назад Тайсон Фьюри провел бой с Фрэнсисом Нганну по правилам бокса. Британец одержал сложную победу в поединке, который продлился десять раундов. Фьюри побывал в нокдауне, но все же добился успеха в бою с начинающим боксером.
Кто станет новым соперником Фьюри
В поединке с Нганну Тайсон получил несколько травм, из-за чего решил перенести бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Противостояние должно было пройти в конце декабря текущего года, но теперь должно состояться в феврале 2024 года.
Команда Усика попросил у Фьюри основания для переноса боя, но Тайсон не обратил на это внимания. Вместо обсуждения поединка с украинцем он заговорил о реванше с Фрэнсисом Нганну.
"Я знал, что это будет сложный бой. Он таким и оказался. Слышал, как эксперты предостерегали от коротких и мощных ударов Нганну. Это принесло проблемы, но я справился. Фрэнсис может стать хорошим боксером. Он заслужил шанс на реванш, мы можем поговорить об этом поединке", — заявил Тайсон Фьюри.
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