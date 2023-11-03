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Ф'юрі заговорив про реванш із Нганну замість бою з Усиком

3 листопада 2023 15:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ф'юрі заговорив про реванш із Нганну замість бою з Усиком
Тайсон Ф'юрі після бою з Френсісом Нганну. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі відповів на питання про організацію нового бою з Френсісом Нганну. Британець не проти дати новий шанс колишньому чемпіонові ММА.

Ф'юрі так і не розпочав підготовку до поєдинку з Усиком, повідомляє TNT Sports.

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Кілька тижнів тому Тайсон Ф'юрі провів бій із Френсісом Нганну за правилами боксу. Британець здобув складну перемогу у поєдинку, який тривав десять раундів. Ф'юрі побував у нокдауні, але все ж таки досяг успіху в бою з боксером-початківцем.

Олександр Усик
Усик у Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/usykaa/

Хто стане новим суперником Ф'юрі

У поєдинку з Нганну Тайсон отримав кілька травм, через що вирішив перенести бій з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Протистояння мало відбутися наприкінці грудня поточного року, але тепер має відбутися у лютому 2024 року.

Команда Усика попросив у Ф'юрі підстави для перенесення бою, але Тайсон не звернув на це уваги. Замість обговорення поєдинку з українцем він заговорив про реванш із Френсісом Нганну.

"Я знав, що це буде складний бій. Він таким і виявився. Чув, як експерти застерігали від коротких і потужних ударів Нганну. Це принесло проблеми, але я впорався. Френсіс може стати хорошим боксером. Він заслужив шанс на реванш, ми можемо поговорити про цей поєдинок", — заявив Тайсон Ф'юрі.

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