Ф'юрі заговорив про реванш із Нганну замість бою з Усиком

Тайсон Ф'юрі після бою з Френсісом Нганну. Скриншот YouTube

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі відповів на питання про організацію нового бою з Френсісом Нганну. Британець не проти дати новий шанс колишньому чемпіонові ММА.

Ф'юрі так і не розпочав підготовку до поєдинку з Усиком, повідомляє TNT Sports.

Читайте також:

Кілька тижнів тому Тайсон Ф'юрі провів бій із Френсісом Нганну за правилами боксу. Британець здобув складну перемогу у поєдинку, який тривав десять раундів. Ф'юрі побував у нокдауні, але все ж таки досяг успіху в бою з боксером-початківцем.

Усик у Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/usykaa/

Хто стане новим суперником Ф'юрі

У поєдинку з Нганну Тайсон отримав кілька травм, через що вирішив перенести бій з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Протистояння мало відбутися наприкінці грудня поточного року, але тепер має відбутися у лютому 2024 року.

Команда Усика попросив у Ф'юрі підстави для перенесення бою, але Тайсон не звернув на це уваги. Замість обговорення поєдинку з українцем він заговорив про реванш із Френсісом Нганну.

"Я знав, що це буде складний бій. Він таким і виявився. Чув, як експерти застерігали від коротких і потужних ударів Нганну. Це принесло проблеми, але я впорався. Френсіс може стати хорошим боксером. Він заслужив шанс на реванш, ми можемо поговорити про цей поєдинок", — заявив Тайсон Ф'юрі.

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.

"Динамо" зробило пропозицію румунському клубу щодо талановитого гравця.

Мілевський вперше після госпіталізації вийшов на зв'язок і звернувся до вболівальників.

Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди.

Миколенко встановив унікальне досягнення в англійській Прем'єр-лізі.