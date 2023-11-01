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Усик пред'явив ультиматум Ф'юрі — дата бою знову може змінитися

1 листопада 2023 17:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик пред'явив ультиматум Ф'юрі — дата бою знову може змінитися
Ф'юрі під час бою з Нганну. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Олександр Усик вимагає від Тайсона Ф'юрі чесності перед ухваленням рішення про перенесення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Промоутер українця Олександр Красюк чекає від британця на результати медичного обстеження, повідомляє Boxing Scene.

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Місяць тому Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі уклали контракт на бій, переможець якого завоює всі чотири чемпіонські пояси у хевівейті. Передбачалося, що суперники вийдуть на ринг 23 грудня, проте поєдинок було перенесено.

Олександр Усик
Олександр Усик за лаштунками боксерського бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик поставив Ф'юрі ультиматум

Британський боксер провів тяжкий бій проти ексчемпіона ММА Френсіса Нганну. У третьому раунді Тайсон Ф'юрі побував у нокдауні після нищівного хука зліва. Поєдинок завершився перемогою "циганського короля", після чого він повідомив про перенесення протистояння з Усиком на 2024 рік як про факт, що відбувся.

Причиною такого рішення Ф'юрі стали травми, які він отримав у бою з Нганну. У Тайсона як мінімум два розсічення, забиті місця та пошкоджена рука.

Олександр Красюк підтвердив, що українська сторона погодиться на перенесення бій на лютий 2024 року, проте для цього Тайсон Ф'юрі має надати доказ того, що він не встигне відновитись до грудня. Йдеться про медичний висновок про характер травм Ф'юрі.

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