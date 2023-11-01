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Усик предъявил ультиматум Фьюри — дата боя снова может измениться

1 ноября 2023 17:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик предъявил ультиматум Фьюри — дата боя снова может измениться
Фьюри во время боя с Нганну. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик требует от Тайсона Фьюри предельной честности перед принятием решение о переносе боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Промоутер украинца Александр Красюк ждет от британца результаты медицинского обследования, сообщает Boxing Scene

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Месяц назад Александр Усик и Тайсон Фьюри заключили контракт на бой, победитель которого завоюет все четыре чемпионских пояса в хевивейте. Предполагалось, что соперники выйдут на ринг 23 декабря, однако поединок был перенесен. 

Александр Усик
Александр Усик за кулисами боксерского боя. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик поставил Фьюри ультиматум 

Британский боксер провел тяжелый бой против экс-чемпиона ММА Фрэнсиса Нганну. В третьем раунде Тайсон Фьюри побывал в нокдауне после сокрушительного хука слева. Поединок завершился победой "цыганского короля", после чего он сообщил о переносе противостояния с Усиком на 2024 год как о свершившемся факте. 

Причиной такого решения Фьюри стали травмы, которые он получил в бою с Нганну. У Тайсона как минимум два рассечения, ушибы и поврежденная рука. 

Александр Красюк подтвердил, что украинская сторона согласится на перенос бой на февраль 2024 года, однако для этого Тайсон Фьюри должен предоставить доказательство того, что он не успеет восстановиться до декабря. Речь идет о медицинском заключении о характере травм Фьюри. 

Напомним, Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды. 

Довбик заинтересовал известный немецкий клуб — "Жирона" может продать украинца. 

Усик рассказал, зачем на самом деле подписал контракт с "Полесьем". 

Беланов отреагировал на решение "лишить" его "Золотого мяча". 

Бывший форвард "Динамо" становится звездой в чемпионате Польши — о ком идет речь. 

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