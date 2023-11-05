Промоутер Усика підтвердив перенесення бою з Ф'юрі

Олександр Усик та Олександр Красюк. Фото: instagram.com/usykaa

Поєдинок чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександра Усика та володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі перенесуть на 2024 рік. Спочатку бій планувався на 23 грудня.

Про це повідомив промоутер українця Олександр Усік в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

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Зазначимо, що Ф'юрі та його команда відмовилися від бою у грудні через важкий поєдинок з Френсісом Нганну, в якому він побував у нокдауні та отримав кілька розсічень.

Красюк підтвердив перенесення поєдинку

За словами промоутера, бій мав пройти 23 грудня, але вони розуміли, що Ф'юрі після Нганну не буде готовим і не вийде на поєдинок.

"Ми повинні бути гнучкими. Усик не битиметься 23 грудня. Поєдинок перенесено на початок 2024 року. Зараз Олександр працює над промо для бою, а потім повернеться до тренувального табору до Іспанії", — сказав Красюк.

Зазначимо, що Усик та Ф'юрі підписали контракти на бій у Саудівській Аравії. Наразі відомо, що поєдинок відбудеться або у лютому, або 2 березня.

На цю мить у професійному боксі Усик виграв 21 бій, 14 достроково. У Ф'юрі 34 перемоги, 24 нокаутом та одна нічия.

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