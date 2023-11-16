Джошуа, Уайлдер та інші — Саудівська Аравія анонсувала найгучніше шоу в історії

Пресконференція шоу 23 грудня. Фото: MatchroomBoxing

У Лондоні найбільші британські промоутери Едді Хірн та Френк Уоррен анонсували, ймовірно, найгучніше боксерське шоу в історії. Було б ще епічніше, якби його очолив бій за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Турнір збере найголовніших зірок із хевівейту, повідомив портал Новини.LIVE.

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Джошуа — Валлін

23 грудня в Ер-Ріяді, Саудівській Аравії пройде історичний турнір, у двох головних боях якого вийдуть на ринг колишні чемпіони суперважкої ваги Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер.

Бій Джошуа проти шведа Отто Валліна буде останнім у карді. Звичайно, хотілося на цьому місці побачити поєдинок Усика проти Ф'юрі або Ентоні з Уайлдером, але якщо перший перенесли, то за другий домовитися не змогли.

Постер майбутнього турніру. Фото: скріншот

Валліна багато хто пам'ятає з двох боїв. У 2019-му він програв Ф'юрі, але поступився таким чином, що Тайсон намучився з ним дуже сильно. Такі важкі поєдинки британцю давали лише Вайлдер і Френсіс Нганну. У вересні поточного року Отто виграв поєдинок у Мурата Гасієва, і він також запам'ятався, оскільки швед був андердогом.

Вайлдер — Паркер

У другій за значимістю події Вайлдер битиметься з колишнім чемпіоном світу Джозефом Паркером.

Після третього бою з Ф'юрі Деонтей нокаутував у першому раунді Роберта Хеленіуса. Потім весь 2023 рік він вів переговори з Енді Руїсом і з Джошуа, але з жодним побитися не вдалося.

Паркер ще після поразки від Ділліана Уайта перестав перебувати в топ-5 супертяжів. У вересні минулого року він достроково поступився Джо Джойсу. Потім новозеландець знизив рівень опозиції та переміг Джека Мессі, Фейгу Опелу та Саймона Кіна.

Інші поєдинки

Британець Даніель Дюбуа після нищівної поразки від Усика повернеться в бою з непереможеним американцем Джарреллом Міллером, який раніше не раз провалював допінг-тести.

Спочатку Міллер мав побитися з Дереком Чісорою, але ветеран відмовився підписувати контракт. Дюбуа, на відміну від співвітчизника, не став відмовлятися від грошей керівництва Саудівської Аравії.

На рингу 23 грудня ми побачимо непереможеного чемпіона світу за версією WBA Super у напівважкій вазі росіянина Дмитра Бівола. Його суперником стане британець Ліндон Артур.

З імен, які на вустах, також проведе бій хорват Філіп Хргович. Офіційний претендент на титул IBF Усика мав битися з українцем, але через об'єднавчий поєдинок із Ф'юрі йому доведеться почекати. Опонентом суперважковаговика стане Марк де Морі.

Також на турнірі поб'ються три перспективні боксери: Джай Опетая побореться з Еллісом Зоро, Френк Санчес з Джуніором Фа, а Арсланбек Махмудов з Агітом Кабайєлом.

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