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Усик против Фьюри — видео трансляция первой пресс-конференции

16 ноября 2023 15:20
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Агабекян Карен
редактор
Усик против Фьюри — видео трансляция первой пресс-конференции
Александр Усик — Тайсон Фьюри. Фото: Top Rank
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Агабекян Карен
редактор

Контракты на поединок между чемпионом мира по версиям WBO, IBF, WBA Александра Усика и обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри уже подписаны. Однако вопрос с его датой оставался нерешенным.

Поэтому 16 ноября на пресс-конференции в Лондоне будет объявлена официальная дата боя за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе, сообщил портал Новини.LIVE.

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Впервые в истории супертяжелый вес получит бесспорного чемпиона в эре четырех поясов. Предыдущие абсолюты могли похвалиться либо двумя, либо трема титулами. Последним таким был Леннокс Льюис с 13 ноября 1999 по 29 апреля 2000 гг. Пояс WBO был причислен к остальным основным организациям лишь в 2007 году.

Источники сообщили дату боя

По информации нескольких источников, бой Усика и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года. Изначально его планировали на 23 декабря, но Фьюри провел тяжелый поединок с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну и попросил о переносе.

Интересно, что если Фьюри впервые подерется в поединке такого значения, то Усик уже был абсолютным чемпионом первого тяжелого веса. Конечно, его прежняя весовая категория не сравнится с супертяжами по статусности, но в историю бокса он уже попал.

Начало пресс-конференции — 20:00 по киевскому времени.

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